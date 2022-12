Der Karlspreis 2023 geht an den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij und das ukrainische Volk. Das gaben das Karlspreisdirektorium und die Stadt Aachen bekannt.

Zur Begründung hieß es, dass das ukrainische Volk unter Selenskijs Führung nicht nur die Souveränität seines Landes und das Leben seiner Bürger verteidige, "sondern auch Europa und die europäischen Werte". Mit der Verleihung unterstreiche man, dass die Ukraine Teil Europas sei. Bevölkerung und Regierungsvertreter verdienten "die Ermutigung", "rasch Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union zu führen".

Zuletzt hatte die belarussische Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja mit zwei Mitstreiterinnen den renommierten Preis erhalten. Der Internationale Karlspreis zu Aachen wird seit 1950 für Verdienste um Europa und die europäische Einigung verleihen. Zahlreiche Staatsmänner und -frauen haben ihn erhalten. Der Preis ist mit einer Medaille und einer Urkunde verbunden. Geld gibt es nicht.

In der Vergangenheit ging der Karlspreis auch oft an Menschen, die hohe politische Ämter innehatten, wie etwa 1999 an den damaligen britischen Premierminister Tony Blair oder im Jahr darauf an Bill Clinton, damals amtierender US-Präsident. Angela Merkel erhielt den Preis im Jahr 2008, während ihrer ersten Legislaturperiode als Bundeskanzlerin. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wurde 2018 mit dem Karlspreis ausgezeichnet.

Die Verleihung findet traditionell an Christi Himmelfahrt im Krönungssaal des Aachener Rathaus statt. Namensgeber ist Karl der Große (747/748-814). Sein Reich erstreckte sich über einen Großteil von Westeuropa, er residierte häufig in Aachen und wurde im Jahr 800 in Rom zum Kaiser gekrönt.