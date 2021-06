Erdoğan bei der Grundsteinlegung einer Brücke über einen geplanten Kanal, den längst nicht alle in der Türkei so gut und wichtig finden wie der Präsident.

Von Tomas Avenarius, Istanbul

Mit dem politisch umstrittenen "Kanal Istanbul" will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Zukunft einer "großen und starken Türkei" sichern. Bei einer Grundsteinlegung für die erste von sieben Brücken über den geplanten Kanal, der parallel zum Bosporus verlaufen soll, sagte Erdoğan: "Wir betrachten den Kanal als Projekt, das die Zukunft Istanbuls sichert."

Die künstliche Wasserstraße sei Voraussetzung dafür, die historisch-kulturelle Substanz der Stadt Istanbul, des früheren Konstantinopel, zu erhalten. Derzeit passierten jährlich 45 000 Schiffe den natürlichen Wasserweg quer durch die 16-Millionen-Stadt. 2050 würden es schon 78 000 Fracht- und Kriegsschiffe sein. Der Präsident betonte: "Jedes einzelne Großschiff auf dem Bosporus bringt die Stadt in ernsthafte Gefahr."

Der geplante Kanal stellt alle bisherigen Bauprojekte Erdoğans in den Schatten und wird von der Opposition und der Zivilgesellschaft wegen der absehbaren Bedrohung der Umwelt seit Jahren heftig kritisiert. Seine Gegner werfen dem Staatschef vor, er betreibe sein unrealistisches und umweltpolitisch irrsinniges Vorhaben nun um so stärker, weil seine Zustimmung in der Wählerschaft rapide sinke und der Populist Erdoğan die Wähler beeindrucken wolle.

Der Kanal ist das umstrittenste Infrastruktur-Vorhaben Erdoğans. In seinen fast 20 Jahren an der Macht, erst als Premierminister und dann als Präsident, hat er der Türkei seinen Stempel als politischer Baumeister mehrerer Mega-Projekte aufgedrückt. Zu ihnen zählen unter anderem der neue Istanbuler Großflughafen, eine dritte Brücke über dem Bosporus, zwei Tunnel unter der Meerenge sowie zwei riesige Moscheen in Istanbul.

Der frühere Ministerpräsident Binali Yıldırım hatte in seiner Ansprache erklärt, Erdoğan und seine Regierungspartei AKP hätten von Anfang ihre Regierungszeit an "für die sieben Hügel Istanbuls sieben große Bauwerke bauen wollen." Das letzte davon sei der geplante Kanal, so Yıldırım: "Er soll dem türkischen Volk Glück und Wohlstand bringen."

Erdoğan selbst spricht von einem "verrückten Projekt"

Wegen der angeblichen Überlastung des Bosporus durch die internationale Handelsschifffahrt soll auf der europäischen Seite Istanbuls parallel zu der natürlichen Meerenge eine 45 Kilometer lange Kanalrinne gegraben werden. An den beiden Ufern soll eine Stadt mit zusammen 500 000 Einwohnern entstehen. Hinzu kommen Hafenanlagen und Verlade-Stationen für den Frachtverkehr, aber auch Jachthäfen, Luxuswohnanlagen und Ressorts. Teile des Geschäfts- und Wirtschaftslebens sollen quasi aus Istanbul herausverlagert und mit den neuen Wohngebieten verbunden werden.

Erdoğan selbst hat sein 2011 verkündetes und von ihm selbst immer wieder als "verrücktes Projekt" vorgestelltes Vorhaben stets damit begründet, dass durch den dichten Schiffsverkehr auf dem Bosporus die Unfallgefahr unkalkulierbar geworden sei. Wegen der vielen Öltanker, Frachtschiffe und der voller Waffen und Munition die Stadt passierenden Kriegsschiffe drohe der 16-Millionen-Einwohner-Metropole Stadt Istanbul eine Katastrophe mit unberechenbaren Folgen. Dass erst vor wenigen Tagen ein 180-Meter-Frachter auf dem Bosporus mit einem Fischerboot kollidiert war, wurde von der Regierung als jüngstes Beispiel für diese Gefahr angeführt.

In Wirklichkeit hat es im Vergleich zu früheren Jahrzehnten schon lange keine größeren Havarien gegeben, weil die zentrale Überwachung und Logistik des Schiffsverkehrs am Bosporus verbessert worden ist. Eine ganz andere Umweltkatastrophe hingegen ereignet sich derzeit im Marmara-Meer. Wegen des vermehrten Aufkommens von Plankton an der Wasseroberfläche ist das Gewässer über weite Strecken verschleimt und erstickt quasi: Die Folge der wachsenden Industrialisierung an dem Gewässer selbst und des starken Anstiegs der Bevölkerungszahl sowohl in Istanbul als auch in den Städten am Marmara-Meer.

Die Gegner des Kanal Istanbul- es ist praktisch die gesamte Oppositionslandschaft der Türkei und ein guter Teil der Einwohner von Istanbul - argumentieren dann auch schon lange mit den Umweltfolgen des Kanals für den sofortigen Stopp aller Planungen des gigantischen Bauprojekts. Beim Kanalbau würden die letzten verbleibenden Naturlandschaften und Wälder am Rand der Riesenstadt zerstört.

Detailansicht öffnen In der Nähe der Baustelle für die Brücke schauen Kühe beim Wasser vorbei. (Foto: Emrah Gurel/AP)

Der Kanal drohe zudem die Wasserversorgung der Metropole zu stören: Der Kanal soll quer durch einen Stausee führen, der bis zu zehn Prozent des Trinkwassers der Stadt liefert. Auch andere Wasserreservoirs würden durch das Meerwasser des Kanals versalzen oder abgeschnitten. Die verbleibenden landwirtschaftlichen Flächen drohten ebenfalls zu versalzen.

Türkische und internationale Umweltexperten warnen zudem seit langem davor, dass der über den Bosporus verlaufende Wasseraustausch zwischen dem Schwarzen Meer und dem Marmarameer durch den parallel laufenden Kanal aus seinem natürlichen Takt geraten werde. Der Bosporus verbindet das Schwarze Meer mit dem Marmarameer. Dieses wiederum grenzt an der südwestlichen Meerenge der Dardanellen an die Ägäis und das östliche Mittelmeer.

Der natürliche Wasseraustausch der beiden Meere wird über den knapp 40 Kilometer langen und zwischen 36 und 124 Meter tiefen Bosporus reguliert: Das Schwarze Meer ist weniger salzhaltig und hat mehr Zuflüsse. Die oberen Wasserschichten strömen im Bosporus nach Südwesten ins Marmara-Meer, die unteren Schichten hingegen nach Nordosten ins Schwarzmeer.

So können sich die beiden Meere auf natürliche Art regenerieren. Bei einem relativ flachen Kanal funktioniere solch ein natürlicher Mechanismus nicht. In der Folge würde das Marmara-Meer kippen und alles Meeresleben veröden oder ganz absterben: Istanbul und die Marmara-Meerregion würden Experten zufolge unter einer nach verfaulten Eiern stinkenden Dunstglocke liegen.