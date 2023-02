Bei Rheinmetall in Niedersachsen wird der neue der Prototyp des Kampfpanzer "Panther KF51" Journalisten präsentiert.

Von Joachim Käppner und Mike Szymanski, Unterlüß

Für einen Augenblick vergisst man, was man nie vergessen sollte: Dies ist eine Maschine zum Kämpfen und zum Töten. Bei der Fahrt über den rauen Boden der Heide klingt der Motor, draußen dröhnend und bedrohlich, im Inneren verblüffend ruhig. Die digitale Optik lässt die Umgebung des Fahrzeugs auf Bildschirmen so scharf und übersichtlich erkennen, als würde man den Kopf aus der Luke stecken. Das eben soll man nicht tun müssen - der Panzer namens Panther KF 51 ist dafür gedacht, in höchst gefährlicher Umgebung, auf dem Gefechtsfeld, besser und stärker als andere zu sein.

Zu sehen ist er in Unterlüß, auf dem riesigen Gelände der Rüstungsfirma Rheinmetall. Im Hintergrund wummern Schüsse von der Testbahn. Einer der Mitentwickler spricht von "einem Panzer der nächsten Generation" - er werde seine "Kernaufgabe" damit erfüllen: "Das Duell gegen andere Panzer gewinnen und überleben können." Noch freilich fährt der Panther-Prototyp mit allerlei Attrappen herum. Aber die Kanone ist echt.

Er soll das Gegenstück sein zum russischen "Armata"

Als Russland 2015, nur ein Jahr nach der Annektion der Krim, seinen angeblichen Superpanzer Armata stolz durch Moskau paradieren ließ, war die Besorgnis in der westlichen Verteidigungs-Community groß, hier ins Hintertreffen zu geraten. Allerdings ist der Armata in der Ukraine offenbar noch nicht aufgetaucht, es scheinen auch eher Prototypen gewesen zu sein. Ein westliches Gegenstück soll der Panther werden, so dachte man bei Rheinmetall.

Detailansicht öffnen Das Cockpit des neuen "Panther KF51", der Panzer ist durchdigitalisiert. (Foto: Friedrich Bungert)

Auf dem Papier und teils schon in der Realität hat das gewaltige Gefährt tatsächlich eine Reihe von Neuerungen. Da ist zuerst die schon entwickelte Kanone vom Kaliber 130 mm, deren Wirkung jene der Leopard-Munition (120 mm) um gut die Hälfte steigert; sie soll bis auf 5000 Meter präzise treffen.

Der Panther ist aus einem Guß durchdigitalisiert, nicht immer neu nachgerüstet wie der Leopard, und direkt vernetzbar mit anderen eigenen Einheiten. Eine Ladeautomatik ersetzt den Ladeschützen aus dem Leopard, im Turm ist nur noch ein optionaler Platz für ein vierten Mann. Eine Abwehr gegen Top-Attack-Angriffe, also von oben einschlagende Panzerabwehrraketen, denen viele russische T-72 und T-80 in der Ukraine zum Opfer fielen, ist in der Entwicklung, der Panther mit High-Tech-Abwehrsystemen berücksichtigt. Und er verfügt über eigene Drohnen.

Leopard, Gepard oder Marder - die Liste an Panzern aus Deutschland, die gerade mit Blick auf Militärhilfe für die Ukraine diskutiert wird, ist nun wieder um einen Namen wehrhafter Tiere länger geworden: den Panther.

"Wir reden mit Kiew über den Export des ,Panthers'."

Als es im Interview mit dem Handelsblatt darum ging, dass die Möglichkeiten der Streitkräfte und der Rüstungsindustrie begrenzt seien, Panzer aus ihren Beständen abzugeben, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger: "Wir können neue Panzer bauen." Er meinte den Panther. Sein Unternehmen müsse die Serienfertigung aufbauen, in 15 bis 18 Monaten schon könne Rheinmetall erste Panther liefern. Papperger sagte: "Die Ukraine will den Kampfpanzer, und wir reden mit Kiew über den Export des Panthers." Der Chef klang so, als sei alles schon ausgemacht.

Die Ukraine - sollte es so weit kommen - wäre der erste Kunde für den Panther. Papperger sagt, das Land müsse sich in diesem Krieg behaupten. Aber er denkt auch an eine Zeit danach, wenn die Ukraine "Sicherheit" brauche.

Spätestens seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine rüsten die Streitkräfte in Europa auf. Für Panzerbauer wie Rheinmetall eröffnet sich ein gewaltiger Markt. Die Länder an der Ostflanke der Nato waren teilweise schon dabei, ihre veralteten Bestände aus Sowjetzeiten, wie sie derzeit auch Russland und die Ukraine einsetzen, durch neueres Gerät aus westlicher Produktion zu ersetzen.

Der Leopard 2 ist der Kampfpanzer der Bundeswehr. Laut Planung soll sie über 320 Exemplare verfügen. In der Truppe hält man den Leopard 2 weiterhin für den besten Kampfpanzer der Welt und glaubt daran, mindestens noch die nächsten zehn Jahre eine technologisch führende Rolle einnehmen zu können.

"Hier hat man lange am System herumgedoktert."

Freilich ging der erste Leopard 2 schon 1979 an die Bundeswehr. Ein Leopard 3 lag eigentlich in der Luft, aber glücklicherweise endete der Kalte Krieg. Danach passierte im Panzerbau erstmal nicht viel. Der Leopard 2 wurde immer wieder weiterentwickelt, die Modelle der A7er-Reihe sind die modernsten, sie machen etwa ein Drittel der Flotte aus.

Ein Panzer-Ingenieur sagt der SZ: "Hier hat man lange am System herumgedoktert. Aber jedes System erreicht irgendwann sein Ende." Über das neue Modell dagegen sagt Papperger: "Der Panther wird von Grund auf neu gebaut." Bemerkenswert ist auch, dass das Modell eine komplette Eigenentwicklung der Industrie ist - ohne Kundenauftrag, etwa seitens der Bundeswehr und der Politik.

Detailansicht öffnen Im niedersächsischen Südheide wird der neue "Panther" im Gelände erprobt. (Foto: Friedrich Bungert)

Der Markt für Panzer ist gerade in Bewegung, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Vor dem Ukraine-Krieg ging Rheinmetall davon aus, dass in Westeuropa bis 2030 etwa 1000 der 8000 Kampfpanzer ersetzt werden würden. Mit dem russischen Angriffskrieg ist der Bedarf dramatisch gestiegen.

Denselben Namen trug schon ein Wehrmachtspanzer

Konkurrenz aus Fernost steht längst bereit: Polen hat bereits 1000 Kampfpanzer K2 in Südkorea bestellt. Der K2 soll für unter 15 Millionen Euro zu haben sein, der Leopard 2 liegt deutlich drüber. Den Panther will Rheinmetall nun auch günstiger produzieren, um jetzt nicht den Anschluss zu verlieren. Die Firma setzt darauf: Alte Kampfpanzer, die jetzt an die Ukraine abgegeben werden, hinterlassen Lücken, die gefüllt werden müssen.

Der Name des Geräts erscheint übrigens bemerkenswert unglücklich gewählt: Panther hieß schon ein von 1943 an eingesetzter Standardpanzer der NS-Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Er war nicht das aus der NS-Propaganda bekannte und berüchtigte monströse Modell Tiger - aber ein vielfach gebautes Kriegsgerät, das alle Opfer der deutschen Angriffe in böser Erinnerung haben. Welche Möglichkeiten sich hier Putins Propagandaapparat bieten, lässt sich erahnen.