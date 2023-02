Als Leiter des Sonderstabs Ukraine im Verteidigungsministerium muss er die politischen Entscheidungen nun logistisch umsetzen. Was er in Kiew gesehen hat, macht ihn nachdenklich.

Von Georg Ismar

Was als Erstes auffällt, ist diese Ruhe, die er ausstrahlt. Christian Freuding, 51, spricht langsam, reflektiert, besorgt. Im Januar war er in Kiew. Und auch jetzt wieder im Februar, mit dem neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Lange Zugfahrten von Polen in das Kriegsgebiet.

Als der Krieg am 24. Februar 2022 begann, führte der Brigadegeneral noch die Panzerlehrbrigade 9, wenige Wochen später saß er im Bendlerblock. Seither ist er Leiter des Lagezentrums Ukraine im Bundesministerium der Verteidigung - und muss nun Panzerlieferungen in historischem Ausmaß mit koordinieren.

Zunächst erlaubte Kanzler Olaf Scholz (SPD) die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern, jetzt gibt es auch die Genehmigung für bis zu 178 alte Leopard-1-Kampfpanzer aus Industriebeständen. Aber die tatsächliche Zahl hängt davon ab, wie viele sich instand setzen lassen. Freuding beschäftigen viele Fragen, etwa, wie Waffen und Panzer sicher in die Ukraine kommen, oder wie sie im benachbarten Ausland gewartet werden können. Hunderte Ukrainer sollen in Deutschland an Panzern ausgebildet werden. Schnelligkeit gilt als Gebot der Stunde. Wann kommt das Gerät an? Diese Frage hört Freuding in Kiew immer wieder. Zugleich darf die Eskalationsgefahr mit Moskau nicht aus dem Blick geraten, zumal wenn die Bundeswehr viel aus eigenen Beständen abgibt.

Freuding ist einer der erfahrensten Militärs in Deutschland, er war in Bosnien und Herzegowina sowie in Afghanistan im Einsatz. Aber so einen großen Krieg mitten in Europa, das hatte fast niemand auf dem Zettel. Freuding ist der Lösungssucher, dafür bringt er die für Verhandlungen mit Nato-Partnern und der Ukraine notwendige Höflichkeit und Diplomatie mit. Er hat 1999 an der Bundeswehr-Universität in Hamburg promoviert, zum Thema "Deutschland in der Weltpolitik. Die Bundesrepublik Deutschland als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in den Jahren 1977/78, 1987/88 und 1995/96".

Im Jahr 2013 setzte er sich bei dem Rede-Format "Bürgerkanzel St. Nicolai" in Lüneburg mit seiner Rolle als katholischer Christ und Soldat auseinander, er sagte: "Mein Glaube hilft mir, auch im Kampf den mir gegenüber Stehenden als Geschöpf Gottes zu betrachten." An einer gerechten Ordnung mitzuwirken, das leitet ihn auch heute: "Ihr dient auch der Dienst des Soldaten, mein Dienst als Soldat und Christ."

Was Freuding in der Ukraine sieht: Die Stimmung verändert sich

Er muss nun logistisch in die Tat umsetzen, was politisch beschlossen wurde. Die Ukraine befürchte, dass Russland den Krieg noch mal deutlich intensivieren könnte, sagt er. In Kiew ist ihm berichtet worden, dass mit großer Sorge die Veränderung des russischen Narrativs gesehen werde, von der militärischen Spezialoperation hin zum großen vaterländischen Krieg, auch eine russische Generalmobilmachung werde nicht ausgeschlossen.

Er sieht die generelle Herausforderung darin, dass bei den Systemen aus sowjetischer Produktion langsam die Munition ausgeht und es keinen Nachschub gibt. Daher fordere die Ukraine so dringend westliche Systeme. "Die müssen aber dann auch durchhaltefähig sein, also mit genug Nachschub an Munition und Wartung im Ausland."

Bei den jüngsten Besuchen konnte er beobachten, dass die Ukrainer verstärkt Reservisten einziehen. "Man sieht junge Männer mit den kurz geschorenen Haaren und denkt sich, sind die schon 18? Das macht sehr nachdenklich." Die Stimmung verändere sich. Als er im Oktober da war, sei Charkiw gerade befreit worden, er habe dort eine ganz andere Stimmung erlebt, Aufbruch, die Wende ist geschafft. "Das habe ich jetzt nicht mehr gespürt. Es gibt aber eine große Entschlossenheit, zugleich eine unglaublich große Erschöpfung und Traurigkeit."