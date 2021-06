Von Christian Zaschke

Für Michelle Good fühlen sich die Tage gerade so an, als hätten die Himmelsmächte beschlossen, sie mit größter Freude und größtem Schmerz zu exakt gleichen Teilen zu bedenken. Da ist die Freude darüber, sagt sie, dass ihr Buch "Five Little Indians" mit Preisen überhäuft wird, zuletzt erhielt sie den Amazon First Novel Award, dotiert mit 60 000 Dollar. Da ist der Schmerz darüber, dass nach dem Fund von 215 Kinderleichen in einem Massengrab an der früheren Kamloops Indian Residential School in British Columbia Ende Mai das furchtbarste Kapitel der kanadischen Geschichte wieder so greifbar geworden ist, so fühlbar.