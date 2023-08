Prigoschin in einem Video vom März 2023 - damals kämpfte er mit seinen Söldnern in der Ukraine.

Im Hauptquartier der Wagner-Gruppe in Sankt Petersburg werden Blumen, Fahnen und Kränze abgelegt. Im Rest der Welt fallen die Reaktionen auf den mutmaßlichen Tod des Söldnerführers abgeklärter aus.

Der Tod von Söldnerführer Jewgenij Prigoschin beim Flugzeugabsturz zwischen Moskau und Sankt Petersburg ist noch nicht offiziell bestätigt - Reaktionen gibt es aber schon viele. Und viele betonen, dass die Überraschung gering ausfalle. In Russland selbst war die Berichterstattung nach dem Absturz offenbar zurückhaltend, in den Nachrichten gab es Informationen erst spät und eher spärlich. Am ehesten sorgt der BBC zufolge für Aufsehen, wie schnell sich in diesem Fall die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija zu Wort gemeldet und Prigoschins Name auf der Passagierliste bestätigt habe. Das geschah nur etwa eine Stunde nach dem Vorfall. Ungewöhnlich zügig.

Getrauert wird unter Anhängern Prigoschins, also vor allem der sogenannten Wagner-Gruppe. Im damit verbandelten Telegram-Kanal "Grey Zone" sind offenbar Bilder vom Hauptquartier in Sankt Petersburg zu sehen, die Beleuchtung im Hochhaus ergibt ein riesiges Kreuz als Zeichen der Trauer. In der Nähe legen Menschen Kränze ab und hängen Fahnen auf.

Blumen, Fahnen, Kränze: In der Nähe des Wagner-Hauptquartiers gedenken Menschen des mutmaßlich getöteten Söldnerchefs Prigoschin. (Foto: STRINGER/REUTERS)

Im Rest der Welt scheinen sich Trauer und Überraschung in Grenzen zu halten - ein Überblick:

Für den Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Michajlo Podoljak, war der aus Russland gemeldete Tod des Söldnerführers Jewgenij Prigoschin seit dessen Meuterei gegen den Kreml im Juni absehbar. "Der Absturz war ein Signal des Kremls", schreibt Podoljak auf X. "Die demonstrative Eliminierung von Prigoschin und der Wagner-Führung genau zwei Monate nach dem Putsch-Versuch ist ein Signal Putins an Russlands Eliten im Vorfeld der Wahlen im Jahr 2024: Nehmt euch in Acht, Illoyalität ist gleichbedeutend mit dem Tod." Der Bild-Zeitung sagte er außerdem: "Prigoschin hat in dem Moment, als er 200 Kilometer vor Moskau stehen blieb, sein eigenes Todesurteil unterschrieben".

Auch US-Präsident Joe Biden reagiert wenig überrascht auf den Absturz von Prigoschins Flugzeug. Er wisse nicht genau, was passiert sei, sagte Biden bereits kurz nach dem Vorfall, er sei aber nicht überrascht. Auf die Frage von Reportern, ob seiner Ansicht nach Russlands Präsident Wladimir Putin hinter dem Absturz stecke, sagte Biden: "Es gibt nicht viel, was in Russland passiert, hinter dem Putin nicht steckt." Er wisse aber nicht genug, um dies beantworten zu können.

Ähnlich äußerte sich die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Adrienne Watson: "Der verheerende Krieg in der Ukraine hat dazu geführt, dass eine Privatarmee auf Moskau marschiert ist, und jetzt, so scheint es, zu dem hier". Der Absturz sei keine Überraschung.

Der ehemalige Leiter der Russlandabteilung des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6, Christopher Steele, sagte der BBC, Prigoschins Ende sei wohl "unvermeidlich" gewesen. Es sei wahrscheinlich, dass der Flugzeugabsturz von jemandem hoch oben im Sicherheitsapparat organisiert oder angeordnet worden sei, "vielleicht mit Putins stillschweigender Zustimmung", so Steele. Seinen Informationen nach sollen sich auch hochrangige Vertreter der Geschäftswelt gegen Prigoschin gewandt haben. "Er hatte also viele Feinde uns nur sehr wenige Verbündete innerhalb des Regimes, und in gewisser Weise war es unvermeidlich, dass dies sein Ende sein würde."

Die britische Abgeordnete Alicia Kearns, die den Ausschuss für Außenpolitik leitet, schreibt auf X über Putin: "Er jagt diejenigen, die er für Verräter hält, auch auf britischem Boden, wie Alexander Litwinenko und Sergei Skripal." Die beiden Männer lebten in Großbritannien und wurden Opfer von Giftanschlägen. "Jetzt wurde Jewgenij Prigoschin zu dieser Liste hinzugefügt."

"Den Verbrecher Prigoschin wird in Belarus niemand vermissen", schreibt die im Exil lebende belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja im Nachrichtendienst X. Er sei "ein Mörder" gewesen und sollte "als solcher in Erinnerung bleiben". Zwar ist Prigoschins Tod noch nicht offiziell bestätigt worden, Tichanowskaja hoffe aber, dass sich "die Präsenz der Wagner-Gruppe in Belarus auflösen und die Bedrohung für unser Land und unsere Nachbarn verringern" werde.

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagt: "Dass Prigoschin seinen Angriff auf Putin mit dem Leben bezahlen wird, davon war auszugehen: Ein Teufel, der sich mit dem Teufel einlässt". Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland weiter: "Es zeigt aber auch, dass offensichtlich große Nervosität bei Putin und seinen Schergen im Kreml herrscht."

CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter wird in der Sendung RTL Direkt ebenfalls deutlich. "Es war eine Frage der Zeit. Dass es jetzt so rasch ging (...) und auch noch zehn weitere Tote in Kauf genommen wurden, zeigt die Brutalität des Systems Putin", sagte er. Die mutmaßliche Ermordung des Söldnerführers sei eine "Warnung" auch für Deutschland, betont Kiesewetter, "wir müssen uns im Klaren sein, dass dieses System nicht verhandelt".

CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sieht Präsident Putin auch nach dem Tod Prigoschins geschwächt, wie der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sagt. "Ob die von Putin enthauptete Wagner-Gruppe sich nun erst recht zur Rebellion formiert oder sich führungslos fügt, ist eine offene Frage. Das Machtsystem Putins aber hat Risse bekommen, und das kann er nicht mehr stoppen."