Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro appelliert an die protestierenden Lastwagenfahrer, die Straßenblockaden aufzugeben. "Die Straßensperren in Brasilien behindern unser Recht zu kommen und zu gehen, das in unserer Verfassung steht", sagte Bolsonaro in einem Video, das am Mittwoch vom Gesundheitsministerium auf Twitter geteilt wurde. "Ich möchte einen Appell aussprechen: Macht die Straßen frei."

Die Lkw-Fahrer zählen zu den wichtigsten Wählergruppen Bolsonaros und sind dafür bekannt, mit ihren Blockaden ein wirtschaftliches Chaos in der Exportnation zu verursachen. Seine Anhänger blockieren aus Protest gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl seit Sonntag die Straßen, einige fordern einen Militärputsch. Bolsonaro war dem linken Politiker Luiz Inacio Lula da Silva knapp unterlegen.