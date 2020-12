Der frühere Premier Matteo Renzi fordert Amtsinhaber Giuseppe Conte in einem wütenden Brief heraus - und drängt Italiens Regierung damit an den Rand einer Krise, mitten in der zweiten Welle der Pandemie. Was bezweckt Renzi damit?

Von Oliver Meiler, Rom

"Caro Presidente", so beginnt ein langer Brief mit Vorwürfen und Mahnungen, der die italienische Politik aufwühlt. Er könnte sogar die Regierung in die Krise stürzen, mitten in der zweiten Seuchenwelle und kurz vor Weihnachten. Aufgesetzt hat den Brief der frühere Ministerpräsident Matteo Renzi, er wendet sich darin an den aktuellen Amtsinhaber, an Giuseppe Conte also, den er mit seiner Partei Italia Viva unterstützt. Eigentlich. Der Tonfall gemahnt aber eher an Opposition.