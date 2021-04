Wieder ein italienischer Sommer: So wie in Garda am Gardasee soll es nach dem Willen der Regierung in den nächsten Monaten aussehen.

Straßencafés dürfen wieder Espresso servieren, Trattorien draußen wieder Pasta auftischen, Museen und Ausgrabungsstätten öffnen - die Regierung in Rom fährt ihre Anti-Corona-Beschränkungen zurück und will sie in den nächsten Monaten weiter lockern. Nur die Nächte werden unitalienisch ruhig bleiben.

Nur eine Region trägt noch Rot in Italien, die Farbe der höchsten Covid-Inzidenz, das ist die Insel Sardinien. Und orange gefärbt waren am Freitag nur noch Kalabrien, Sizilien, das Aostatal und die Basilikata. Alle anderen sind auf Gelb heruntergestuft, was von Montag an für 50 Millionen Menschen in Italien ein ganzes Stück mehr Freiheit in der Pandemie bedeutet.

Diese Woche hat die Regierung den Bürgern auch den Sommerfahrplan für die Covid-Maßnahmen präsentiert, der vom Status Gelb ausgeht und erst mal bis 31. Juli gelten soll. Was bleibt, und dieser Punkt hat zu heftigem Streit in der Regierung in Rom geführt, ist die nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr, ihr wollte die Lega erst nicht folgen. Auch einer Beschränkungen von 1000 Zuschauern bei Freiluft-Kulturveranstaltungen widersetzte sie sich - vergeblich. Das dürfte es für die großen Sommerspektakel etwa in der Arena von Verona oder in den Caracalla-Thermen von Rom in dieser Saison schwierig machen.

Zunächst aber dürfen vom 26. April an Lokale auf ihren Plätzen im Freien wieder Gäste platzieren, bis zu vier an einem Tisch; Kinos und Theater können unter Abstandsauflagen öffnen, genauso dürfen Museen, Galerien, archäologische Parks maskierte Besucher in begrenzter Zahl einlassen. Die meisten Schüler können in die Klassen zurückkehren, und im Freien sind Fußball und andere Mannschaftssportarten wieder erlaubt.

Auch Reisen zwischen gelben Regionen sind wieder möglich, zwischen orangefarbenen und roten braucht es einen aktuellen negativen Testnachweis, die Bescheinigung einer überstandenen Covid-Infektion oder einer kompletten Impfung - wer auf die Idee kommt, Letztere zu fälschen, dem droht Haft.

Am 15. Mai sollen weitere Türen aufgehen, bei Einkaufszentren, und, das wird auch Touristen erfreuen, in gelben Zonen beginnt dann auch die Saison offener Strandbäder und Freibäder. Wo noch Orange herrscht, gibt's das Stranderlebnis nur innerhalb der Region, und bei Rot wird es nichts mit dem Ausflug ans Meer.

In ihre Innenräumen dürfen Restaurants und Bars dem Plan zufolge dann ab 1. Juni Gäste einlassen - aber nur bis 18 Uhr, und auch in Fitnessstudios darf wieder trainiert werden, bei Sportereignissen von nationalem Interesse dürfen die Stadien bis zu 25 Prozent mit Zuschauern gefüllt werden. Wieder zwei Wochen später, ab 15. Juni, sind dann Messen wieder erlaubt, Aussteller und Besucher aus der EU müssen für deren Besuch fünf Tage Quarantäne absolvieren, aus anderen Ländern zwei Wochen. Und zur Feriensaison sollen am 1. Juli Vergnügungsparks und Thermen wieder zugänglich sein, die Sale a giochi, die auch Urlaubern wohlbekannten Spielhallen, bleiben jedoch zu.