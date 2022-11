Mindestens vier Tote und 38 Verletzte nach Explosion in Istanbul

Rettungskräfte kümmern sich um die Verletzten nach einer Explosion in der Istanbuler Innenstadt.

An einem beliebten Touristenpunkt in der größten türkischen Stadt hat es eine Explosion gegeben. Rettungs- und Sicherheitskräfte sind vor Ort. Die Hintergründe sind noch unklar.

Bei der Explosion auf der Istanbuler Einkaufsstraße Istiklal sind mindestens vier Menschen getötet und 38 verletzt worden. Das twitterte der Gouverneur der türkischen Metropole, Ali Yerlikaya, am Sonntag. Der Grund für die Explosion, die sich am Nachmittag gegen 16.20 Uhr (Ortszeit) zutrug, war zunächst unklar. Rettungskräfte und Polizei seien in großer Zahl vor Ort im Einsatz, berichtete der staatliche Sender TRT.

Auf Bildern, die über die sozialen Medien verbreitet wurden, waren auf dem Boden liegende Menschen zu sehen. In den sozialen Netzwerken hieß es zudem, Geschäfte seien geschlossen und Straßen gesperrt worden. Die Einkaufsstraße Istiklal ist ein touristischer Hotspot im europäischen Teil der türkischen Metropole.

Nach der Explosion wurden die Menschen in der Stadt dazu aufgerufen, die Gegend zu meiden. Auch umliegende Straßen sollen von Verkehr freigehalten werden, berichtete der Sender TRT unter Berufung auf Behörden am Sonntag.

Die Rundfunk-Aufsichtsbehörde verhängte eine Nachrichtensperre

Zwischenzeitlich hat die türkische Rundfunk-Aufsichtsbehörde RTÜK eine vorläufige Nachrichtensperre für Medien verhängt. Berichte über die Explosion sollten vermieden werden, um Angst und Panik in der Bevölkerung zu vermeiden, heißt es in einem Schreiben. Die Sender CNN Türk und TRT etwa unterbrachen daraufhin ihre Berichterstattung.