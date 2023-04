Israelische Grenzpolizisten in der Nähe des Damaskustors in der Altstadt von Jerusalem.

Mehrere Menschen werden bei Zusammenstößen mit der israelischen Polizei auf dem Gelände der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem verletzt.

Mehrere Menschen sind bei neuerlichen Zusammenstößen mit der israelischen Polizei auf dem Gelände der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem verletzt worden, berichten Rettungskräfte. Israelische Streitkräfte hätten die Sanitäter daran gehindert, die Moschee zu erreichen - das teilte der palästinensische Rote Halbmond mit. Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur Reuters, die israelische Polizei habe vor Sonnenaufgang Dutzende von Gläubigen auf dem Al-Aksa-Komplex auf dem Tempelberg angegriffen.

Die israelische Polizei erklärte, sie sei gezwungen gewesen, das Gelände zu betreten, nachdem "maskierte Aufwiegler" sich mit Feuerwerkskörpern, Stöcken und Steinen in der Moschee eingeschlossen hatten. "Eine große Gruppe von Aufrührern feuerte Feuerwerkskörper aus dem Inneren der Moschee ab." Videos in den sozialen Medien zeigen, wie Feuerwerkskörper gezündet werden und die Polizei auf Menschen in der Moschee einprügelt. Diese Aufnahmen konnten jedoch nicht sofort unabhängig überprüft werden.

Die Spannungen auf dem Tempelberg in Jerusalem, der für Muslime und Juden eine heilige Stätte ist, haben sich in den vergangenen Jahren verschärft. Die Lage ist in diesem Jahr zum Teil auch deswegen angespannter, weil der muslimische Fastenmonat Ramadan mit dem jüdischen Pessachfest und dem christlichen Osterfest zusammenfällt und dadurch mehr Menschen aller Religionsgruppen das Gelände aufsuchen.