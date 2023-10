Es soll ein "Tag des Zorns" sein, den die Hamas groß angekündigt hat. Chalid Maschal, führender Vertreter der Terrororganisation, rief am Mittwoch zur Unterstützung der Palästinenser zu Protesten "auf den Plätzen und in den Straßen der arabischen und islamischen Welt" auf. Zehntausende Menschen folgten dem Aufruf, wie etwa in der irakischen Hauptstadt Bagdad . Dort kamen Tausende Menschen auf einem zentralen Platz zusammen und schwenkten israelische und palästinensische Flaggen. Skandiert wurden Parolen gegen Israel und die USA.

In Ägypten etwa protestierten Gläubige nach dem Freitagmittagsgebet in der Al-Azhar-Moschee, einer wichtigen islamischen Stätte in Kairo, berichtete die Zeitung "al-Shorouk" online. Die Zeitung veröffentlichte Bilder von einigen Demonstranten, die im Hof der Moschee die palästinensische Flagge entfalteten und zitierte sie mit den Rufen "Mit Seele und Blut opfern wir für al-Aksa", eine Anspielung auf die drittheiligste Stätte des Islam in Jerusalem. Ägypten schloss 1979 als erstes arabisches Land einen Friedensvertrag mit Israel. Kairo hat in früheren Konflikten zwischen Palästinensern und Israel vermittelt.

In Jordanien, das ebenfalls diplomatische Beziehungen zu Israel unterhält, gingen Tausende Demonstranten auf die Straße. Sicherheitskräfte zerstreuten Demonstranten, die versuchten, das Grenzgebiet zum palästinensischen Gebiet im Westjordanland zu erreichen. Ein im Regionalfernsehen Al-Arabiya ausgestrahltes Video zeigte, wie Tränengas eingesetzt wurde, um Demonstranten zurückzudrängen. Demonstranten versammelten sich am Freitag auch im Zentrum von Amman und anderen Provinzen des Königreichs, um ihre Solidarität mit Gaza auszudrücken. Ähnliche Demonstrationen hat es auch Yogyakarta in Indonesien gegeben.

Detailansicht öffnen Auch in der jordanischen Hauptstadt Amman kommt es zu Protesten. (Foto: ALAA AL SUKHNI/REUTERS)

Eine Demonstration in einer ähnlichen Dimension hat es auch in Pakistan gegeben. Auch dort sind Zehntausende Menschen auf die Straßen gezogen. Der Vorsitzende der einflussreichen islamistischen Partei Jamaat-e-Islami, Sirajul Haq, sagte vor aufgebrachten Anhängern in der Millionenstadt Lahore: "Wir sind zu jedem Opfer bereit und werden weiterhin die muslimischen Brüder und Schwestern in Palästina unterstützen."

Ein Mitarbeiter der israelischen Botschaft ist in Chinas Hauptstadt Beijing soll am Freitag angegriffen worden sein. Der Mann befinde sich in einem stabilen Zustand im Krankenhaus, teilte das israelische Außenministerium mit. Die Attacke habe sich aber nicht auf dem Gelände der Botschaft ereignet, hieß es in der Erklärung. Angegriffen wurde er demnach in einem Bereich, in dem sich mehrere andere Botschaften befinden. Eine Untersuchung des Angriffs sei im Gange, heißt es weiter.

Trotz Verbot: Polizei geht gehen pro-palästinensische Demo in Berlin vor

Auch in Europa ist es zu mehreren Auseinandersetzungen gekommen. In der Nacht zu Freitag hat die französische Polizei in Paris eine verbotene pro-palästinensische Versammlung mit Tränengas und Wasserwerfern aufgelöst. Trotz eines Verbotes waren mehrere Hundert Menschen im Zentrum der Stadt zusammengekommen. Sie skandierten "Israel Mörder" und bezeichneten den Präsidenten Emmanuel Macron als "Komplizen".

In den vergangenen Tagen kam es auch in Deutschland zu pro-palästinensischen Demonstrationen, bei denen die Gewalt der Hamas gegen israelische Zivilisten verherrlicht wurde. Um solche Szenen zu verhindern, hat die Polizei in Berlin eine weitere geplante palästinensische Demonstration am Freitagnachmittag verboten. Dennoch musste die Polizei gegen Menschenansammlungen im Berliner Stadtbezirk Neukölln vorgehen. Nach Beobachtungen der Deutsche Presse-Agentur haben sich etwa hundert Menschen auf der Sonnenallee versammelt, teils mit Palästinenser-Fahnen oder -Symbolen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und sperrte eine Kreuzung mit Flatterband ab. Es habe drei Festnahmen gegeben.

Gegen israelfeindliche Parolen will die Berliner Staatsanwaltschaft rigider vorgehen. Die Verwendung der oft verwendeten Parole "From the River to the Sea, Palestine will be free" werde jetzt von der Staatsanwaltschaft als strafbar eingeordnet, sagt eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Satz ist gemeint, es solle ein freies Palästina geben auf einem Gebiet vom Jordan bis zum Mittelmeer - dort wo sich jetzt Israel befindet.

In München hat die Stadt einen für Freitagabend geplanten "Protestmarsch" der Gruppierung "Palästina spricht" durch die Innenstadt verboten. Für eine weitere angezeigte pro-palästinensische Versammlung mit 250 Personen auf dem Marienplatz am Samstag werde ebenfalls ein Verbot vorbereitet. Auch in Frankfurt und Kassel und weiteren deutsche Großstädten wurden Verbote für pro-palästinensische Kundgebungen ausgesprochen.

Die Hamburger Polizei hat am Freitag angesichts möglicher pro-palästinensischer Proteste an mehreren Stellen der Stadt erhöhte Präsenz gezeigt. So standen vor jüdischen Einrichtungen, etwa vor der Synagoge in Eimsbüttel oder vor einer jüdischen Schule im Grindelviertel jeweils mehrere Polizeiwagen zum Schutz, wie dpa-Reporter beobachteten. In der Nähe des Hauptbahnhofs am Steindamm in St. Georg waren zahlreiche Mannschaftswagen in Position. Um den Bahnhof herum hatten Dutzende Wagen von Landes- und Bundespolizei, sowie Wasserwerfer und ein Räumpanzer Position eingenommen.

Eine geplante Kundgebung unter dem Motto "Solidarität mit Rojava und Palästina" am Hauptbahnhof war zwar untersagt worden, doch angesichts eines Aufrufs in sozialen Netzwerken sei mit spontanen Versammlungen zu rechnen, hieß es.