Israel:Von den Lebenden und den Toten

Auch nach einer weiteren Runde im Austausch israelischer Geiseln der Hamas gegen palästinensische Häftlinge ist offen, wann der Gaza-Krieg wieder voll aufflammen wird. So war der Austausch weiterer Geiseln gegen Gefangene am Donnerstagmorgen erst wenige Minuten vor dem Ende der Waffenruhe vereinbart worden. "Der Prozess zeigt Ergebnisse", lobte der gerade in Tel Aviv eingetroffene US-Außenminister Antony Blinken dennoch. "Das ist wichtig und wird sich hoffentlich fortsetzen."

Blinken sprach mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu über die von ihm bereits angekündigte Fortsetzung des Kriegs: Die USA stehen zwar an der Seite Israels im Kampf gegen die Hamas. Washington fordert aber - so wie ein wachsender Teil der internationalen Gemeinschaft - eine Kriegsführung, die Rücksicht auf Zivilisten nimmt. Im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben 15 000 Menschen getötet worden, unter ihnen Tausende Kinder. Netanjahu hingegen spricht schon von der "nächsten Phase des Kriegs".

Die Verantwortung für den Terroranschlag in Jerusalem übernahm die Hamas

Vorerst geht es aber darum, ob die Waffenruhe und der Austausch von Geiseln gegen Häftlinge fortgesetzt werden. Gemäß der Vereinbarung, die die Kriegsparteien unter Vermittlung von Katar, Ägypten und den Vereinigten Staaten ausgehandelt hatten, könnten die Waffen bis Montagfrüh schweigen. In diesem Fall wären am Ende maximal 100 israelische Geiseln gegen maximal 300 palästinensische Gefangene ausgetauscht worden. Hinzu kommen die bereits freigekommenen rund zwei Dutzend gekidnappter Saisonarbeiter aus Thailand, deren Schicksal eine Nebenrolle spielt.

Diplomaten des Emirats Katar hatten jüngst erklärt, sie hätten "die Formel", um die Waffenruhe in einen längeren Waffenstillstand mit Friedensperspektive zu überführen. Das aber steht realistisch betrachtet nicht auf der Tagesordnung. Schon Verhandlungen über eine Fortsetzung der Waffenruhe zum Austausch der verbliebenen rund 140 Geiseln dürften weit schwieriger werden. So kam bis Donnerstagnachmittag der größere Teil der israelischen Frauen und Kinder frei. Der Austausch von Männern und Soldaten hat für die Hamas größere Bedeutung: Für diese dürfte sie einen höheren Preis fordern.

Für die Islamisten wiederum ist die Zahl freigekommener Gefangener das einzige Mittel, gegenüber der Bevölkerung ihren vermeintlichen Sieg über Israel zu behaupten und die Zerstörung Gazas und all die Toten zu rechtfertigen. In Israels Gefängnissen sitzen weit mehr als 5000 Palästinenser ein. Langjährige Häftlinge dürften der Bevölkerung in Gaza und im Westjordanland mehr am Herzen liegen als die bisher entlassenen Gefangenen: Diese saßen wegen eher geringfügiger Vergehen für kürzere Zeit ein. Ein weiterer Faktor könnte die Übergabe der Leichen israelischer Geiseln sein, die möglicherweise bei Luftangriffen vor der Waffenruhe umkamen. Jüdischer Tradition zufolge müssen die sterblichen Überreste von Juden bestattet werden: Dafür könnte die Hamas die Freilassung weiterer Gefangener fordern.

Überschattet wurde das Gezerre von einem Hamas-Terrorattentat in Jerusalem. Zwei Palästinenser hatten am Donnerstagvormittag an einer Bushaltestelle auf die dort Wartenden geschossen. Drei Israelis starben, acht weitere wurden verletzt. Zwei Soldaten und ein bewaffneter Zivilist töteten dann die Angreifer. Die Hamas bekannte sich zu dem Anschlag und rief zur "Eskalation" auf.

Das Attentat zeigt, wie gering die Aussichten sind, dass die Waffenruhe zu einer Einigung auf einen längeren Waffenstillstand führen könnte. Ein weiteres, schwereres Attentat könnte jede Hoffnung auf Mäßigung zerstören: Israels Bevölkerung ist vom Hamas-Terrorüberfall am 7. Oktober so traumatisiert, dass ein Ende des Krieges ohne Vernichtung der Hamas von keiner Regierung vertreten werden könnte. Premier Netanjahu, der wegen des Streits um eine Justizreform schon vor dem 7. Oktober angezählt war, hat angekündigt, Israel werde den Krieg "bis zum Ende" führen. Von Gaza und der Hamas dürfe nie wieder eine Gefahr ausgehen.

"Mit der Hamas dürfen wir nur durch die Zielfernrohre der Gewehre sprechen."

Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir, ein Vertreter des rechtsextremen Siedler-Flügels in Netanjahus Koalition, übt ebenfalls Druck aus. Er sagte beim Besuch am Tatort des Jerusalemer Attentats: "Dies zeigt, dass wir keine Schwäche zeigen dürfen. Mit der Hamas dürfen wir nur durch die Zielfernrohre der Gewehre sprechen."

Damit dürfte der Rahmen abgesteckt sein: Der Krieg wird voraussichtlich fortgesetzt. Zweifel bestehen aber daran, ob die Hamas zerschlagen werden kann. Die Tunnelanlagen, die die Terrorgruppe über Jahre unter dem Gazastreifen gegraben hatte, sind ausgedehnt. Ein Kampf in den Schächten ist riskant für die Armee, die orientierungslos und ohne funktionierende Logistik und Kommunikation kämpfen müsste. Ihr gegenüber stünde ein Gegner, der sich in dem unterirdischen Labyrinth auskennt und zahllose Hinterhalte vorbereitet hat.

Während Gaza-Stadt sich angeblich unter der Kontrolle der Israelis befindet, hat die Armee die Stadt Chan Yunis im Süden des Gazastreifens bisher nicht eingenommen. Auch unter Chan Yunis soll es ein Tunnelnetz geben. Im Süden ballen sich zudem inzwischen 90 Prozent der Bevölkerung Gazas, also fast zwei Millionen Menschen. Dort wie im Norden Gazas Krieg zu führen, ohne noch mehr Zivilisten zu töten, dürfte sehr viel schwieriger werden als im Norden.

Unklar ist auch, welche Erfolge Israel bisher erzielt hat. Die Armee behauptet, sie kontrolliere den Norden. Rund 5000 Hamas-Kämpfer seien getötet worden. Überprüfbare Belege fehlen. Im Gegenteil: Die Hamas inszenierte die Übergabe einer Gruppe von Geiseln an das Rote Kreuz jüngst mitten in Gaza-Stadt - obwohl die Stadt angeblich von Israel beherrscht wird.