Politiker weltweit verurteilen die Angriffe der radikal-islamischen Hamas auf Israel , die sich am frühen Samstagmorgen binnen weniger Stunden zu einem neuen Krieg in Nahost ausgewachsen haben.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock schrieb zur Eskalation auf der Online-Nachrichtenplattform X: "Gewalt und Raketen gegen Unschuldige müssen sofort aufhören. Israel hat unsere volle Solidarität & das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen Terror zu verteidigen."

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von Terrorismus, ebenfalls auf X: "Es ist Terrorismus in seiner verabscheuungswürdigsten Form. Israel hat das Recht, sich gegen solche abscheulichen Angriffe zu verteidigen."

EU-Ratspräsident Charles Michel verurteilte die "wahllosen Angriffe" gegen Israel und seine Bevölkerung, die unschuldigen Bürgern Terror und Gewalt angetan hätten. "Meine Gedanken sind bei allen Opfern." Die EU sei in diesem schrecklichen Moment solidarisch mit dem israelischen Volk.

Der britische Außenminister James Cleverly nannte die Angriffe der Hamas furchtbar und schrieb bei X: "Das Vereinigte Königreich wird immer Israels Recht auf Selbstverteidigung unterstützen."

Deutschlands Botschafter in Israel, Steffen Seibert, rief Deutsche im Land auf, sich angesichts des Raketenbeschusses in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten. Auf X schrieb Seibert: "An alle Landsleute in Israel: Der Raketenbeschuss aus Gaza dauert an, es besteht insgesamt erhöhte Gefahr." Wichtig sei, sich über die Lage zu informieren und den Anweisungen der Sicherheitskräfte zu folgen. "Passen Sie auf sich auf!"

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni unterstützt Israels Recht auf Selbstverteidigung und kündigte an: "Der Terror wird niemals die Oberhand gewinnen.".

Das ukrainische Außenministerium erklärte seine Solidarität mit Israel und schrieb auf X: "Die Ukraine verurteilt aufs Schärfste die andauernden Terroranschläge gegen Israel, einschließlich der Raketenangriffe auf die Zivilbevölkerung in Jerusalem und Tel Aviv."

Russland steht nach eigenen Angaben wegen der Eskalation im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern in Kontakt mit beiden Seiten und auch mit arabischen Ländern. "Es versteht sich von selbst, dass wir immer zur Zurückhaltung aufrufen", zitierte die Nachrichtenagentur Interfax den Vize-Außenministern Michail Bogdanow.