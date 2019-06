21. Juni 2019, 06:38 Uhr Nach Abschuss von US-Drohne Trump gibt Luftschlag gegen Iran frei - und stoppt diesen dann

Laut einem Zeitungsbericht seien US-Flugzeuge bereits in der Luft und Schiffe in Position gewesen. Weshalb Präsident Trump den Angriff stoppte, ist unklar.

US-Präsident Donald Trump hat nach übereinstimmenden Berichten der Nachrichtenagentur AP und der New York Times zunächst Luftschläge gegen Iran freigegeben, diese dann aber in der Nacht zum Freitag abrupt gestoppt. Bei der Militäraktion sollte es sich demnach um eine Vergeltungsaktion für den Abschuss einer amerikanischen Aufklärungsdrohne durch Iran handeln. Die Operation sei bereits in ihrem Anfangsstadium gewesen, als sie abgeblasen worden sei, schrieb die New York Times unter Berufung auf einen hochrangigen Regierungsbeamten, der nicht namentlich genannt werden wollte. Flugzeuge seien bereits in der Luft und Schiffe in Position gewesen, es sei aber nicht geschossen worden.

Weshalb es zu dem Abbruch kam, sei zunächst nicht bekannt. Unklar sei außerdem, ob die Aktion lediglich verschoben wurde. Die Luftschläge seien für Donnerstagabend (Ortszeit) geplant gewesen. Es sollten Angriffe auf ausgewählte iranische Ziele sein. Die NYT berichtete, dass es am Donnerstag heftige Diskussionen im Weißen Haus zwischen dem Präsidenten, seinen höchsten Sicherheitsberatern und den Kongressspitzen gegeben habe.

Das Blatt bezieht sich auf Informationen von mehreren hochrangigen Regierungsbeamten, die entweder an den Diskussionen teilnahmen oder darüber informiert wurden. Weder das Weiße Haus noch das Pentagon wollten die Angriffspläne in der NYT kommentierten. Es habe aber keine Bemühungen gegeben, die Veröffentlichung des Artikel zurückzuhalten, hieß es.

Am Donnerstag hatte das iranische Militär den Abschuss einer unbemannten US-Drohne bekanntgemacht. Wo der Flugkörper abgeschossen wurde, ist umstritten. Iran widersprach der US-Darstellung, wonach der Vorfall über internationalen Gewässern stattfand. Er habe sich vielmehr über iranischem Gebiet ereignet. Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte später eine Abbildung, die den Flugweg der Drohne zeigen und damit die Darstellung der Vereinigten Staaten untermauern soll. Trump schrieb auf Twitter: "Iran hat einen sehr großen Fehler gemacht."

Wegen der erhöhrten Militär-Aktivitäten und zunehmende politische Spannungen hat am Donnerstag zudem die US-Luftfahrbehörde FAA ein Flugverbot über dem Persischen Golf und dem Golf von Oman verhängt. Flüge in der von Teheran verantworteten Flugzone seien bis auf Weiteres nicht mehr erlaubt, teilte die FAA via Twitter mit. Die Order gilt für alle in den USA angemeldeten Fluggesellschaften.