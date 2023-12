Iran treibt Angaben der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) die Anreicherung von Uran voran und nähert sich damit weiter den Voraussetzungen für einen Bau einer Atombombe. Das Land habe den Anreicherungsprozess nach einer Verlangsamung Mitte des Jahres nun wieder beschleunigt, teilte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) mit. Den Angaben zufolge besitzt Iran bereits Uran mit einer Reinheit von 60 Prozent - bei einer Reinheit von 90 Prozent kann das Regime in Teheran demnach drei Atombomben herstellen.

Die Regierung versucht internationale Befürchtungen zu zerstreuen, dass sie nach dem Baum von Atomwaffen strebe. 2015 hatte sie sich in einem internationalen Atomabkommen dazu verpflichtet, die Anreicherung von Uran einzuschränken und IAEA-Kontrollen zuzulassen. Damit sollte der Bau von Atomwaffen verhindert werden. Im Gegenzug wurden Wirtschaftssanktionen gegen Iran aufgehoben. Seitdem die USA unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump den Pakt im Jahr 2018 aufgekündigt haben, hat Teheran seine Verpflichtungen schrittweise gebrochen und unter anderem mit der Herstellung von hoch angereichertem Uran begonnen.

Ein Sprecher der Weißen Hauses zeigte sich über die beschleunigte Urananreicherung "äußerst besorgt". Gerade in einer Zeit, in der "der von Iran unterstützte Stellvertreter ihre gefährlichen und destabilisierenden Aktivitäten in der Region fortsetzen", sei die nukleare Eskalation Teherans umso besorgniserregender.