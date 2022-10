IQB-Bildungstrend:Wo Grundschulkinder am wenigsten lernen

Wo Grundschulkinder am wenigsten lernen

Fast jeder fünfte Viertklässler in Deutschland erreicht im Lesen nicht einmal das Mindestniveau.

Wie gut sind Viertklässler in Deutsch und Mathe? Eine Studie liefert Zahlen, die "nicht hinnehmbar sind". Doch unter den Bundesländern gibt es zumindest einen Aufsteiger.

Von Paul Munzinger

Mit dramatischen Wertungen und dringlichen Appellen halten sich wissenschaftliche Studien normalerweise zurück. Sie lassen lieber die Zahlen sprechen. Beim IQB-Bildungstrend 2021, der untersucht, wie gut Viertklässler in Deutschland lesen, schreiben und rechnen können, ist das anders: Die Ergebnisse lieferten ein "besorgniserregendes Bild", heißt es in der am Montag veröffentlichten Studie. "Es dürfte Einigkeit darüber bestehen, dass solche Zahlen nicht hinnehmbar sind."