7,4 Prozent Inflation - was die Regierung jetzt tun kann

Die Menge an Obst und Gemüse, die man für fünf Euro kaufen kann, ist zuletzt stark geschrumpft.

Die rasant steigenden Preise alarmieren viele Deutsche. Muss die Regierung nun eingreifen? Was Ökonomen empfehlen - und wovon sie abraten.

Von Bastian Brinkmann

Charles Goodhart hat früh gewarnt: Nach der Corona-Pandemie kommt die Inflation. Schon im Sommer 2020, wenige Monate nach Ausbruch der Seuche, legte er sich fest: Die Inflation wird sehr wahrscheinlich auf mehr als fünf Prozent steigen oder gar zehn Prozent erreichen. Goodhart, 85 Jahre alt, emeritierter Professor an der London School of Economics und ein Grandseigneur der Geldpolitik, hat recht behalten. In Deutschland lag die Inflation im April im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 7,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.