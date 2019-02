1. Februar 2019, 14:37 Uhr Streit mit Russland USA steigen aus INF-Abrüstungsvertrag aus

Die USA kündigen den INF-Vertrag mit Russland auf.

Außenminister Pompeo wirft Moskau Vertragsbruch durch Stationierung einer neuen Mittelstreckenwaffe vor.

Man wolle aber "auf allen Ebenen" mit Russland im Gespräch bleiben.

Die USA haben ihren Rückzug aus dem Abrüstungsvertrag INF angekündigt, sollte Russland in dem Streit nicht einlenken. Das teilte US-Außenminister Mike Pompeo in Washington mit. Der Rückzug solle in sechs Monaten in Kraft treten. Falls Russland sich bis dahin nicht wieder an den Vertrag halte, sei dieser hinfällig. Die USA seien allerdings bereit, weiterhin "auf allen Ebenen" mit Russland über die Rüstungskontrolle zu verhandeln.

Pompeo warf Moskau vor, den Vertrag jahrelang "ohne Reue" gebrochen zu haben. Damit würden Millionen Europäer und Amerikaner einer großen Gefahr ausgesetzt. "Es ist unsere Pflicht, darauf zu antworten", sagte er. Man habe Russland schon im Dezember gewarnt und genügend Zeit gegeben, doch noch einzulenken. Die US-Regierung hatte Moskau ein sechzigtägiges Ultimatum gestellt, den Vertrag einzuhalten. Es wäre an diesem Samstag abgelaufen. Theoretisch bleibt nun noch bis August Zeit, den Vertrag zu retten. In dem Abkommen ist eine Kündigungsfrist von sechs Monaten vorgesehen.

Der Schritt der USA ist historisch. Der INF-Vertrag, unterzeichnet am 8. Dezember 1987 von US-Präsident Ronald Reagan und dem sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow, verbietet den beiden Supermächten als erstes Rüstungskontroll-Abkommen eine komplette Klasse von destabilisierenden Waffen: bodengestützte Marschflugkörper und Raketen mit Reichweiten von 500 bis 5500 Kilometern, egal ob konventionell oder atomar bestückt. Mitten im Kalten Krieg gewährleistete der Vertrag vor allem Europa Schutz vor der atomaren Bedrohung.

Die USA sahen den INF-Vertrag durch russische Marschflugkörper mit der Bezeichnung 9M729 (Nato-Bezeichnung: SSC-8) verletzt. Sie stellen nach Auffassung Washingtons einen eindeutigen Bruch des Abkommens dar. Russland wiederum machte in den vergangenen Wochen mehrmals deutlich, dass es die Vorwürfe für haltlos erachte und nicht daran denke, seine Marschflugkörper zu vernichten.

Nato: Wir unterstützen den Schritt uneingeschränkt

Die Nato-Partner stellten sich hinter die Entscheidung der USA. In einer Erklärung des Nordatlantikrats heißt es, die Verbündeten unterstützten den Schritt uneingeschränkt. Es sei Russland, das den Vertrag verletze. Das stelle eine signifikante Gefahr für die euroatlantische Sicherheit dar. Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte, den Gesprächsfaden zu Russland nicht abreißen zu lassen. Außenminister Heiko Maas sagte, die Regierung in Moskau habe den INF-Vertrag faktisch außer Kraft gesetzt. Ohne den Vertrag werde es weniger Sicherheit geben. Kritik am Kurs der USA äußerte er nicht.

Nach den Worten Pompeos sind die USA bereit, weiterhin mit allen Staaten über die "komplizierten Abrüstungsfragen" zu verhandeln. US-Präsident Donald Trump sei es aber wichtig, dass alle Vereinbarungen im Interesse der USA und seiner Verbündeten stehen müssten.