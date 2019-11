Um zu unterstreichen, dass sich gerade Historisches zuträgt auf dem Kapitolshügel, gibt es vielleicht keinen besseren Ort als Raum 1100 des Longworth-Gebäudes. Säulen an den Wänden, Kronleuchter an der Decke, ein dicker Teppich und dunkles Mobiliar - alles in diesem Sitzungszimmer wirkt vornehm und staatstragend. Alles wirkt wie gemacht dafür, wie die Demokraten ihre Impeachment-Untersuchung gegen Donald Trump sehen: als schwerwiegendes aber notwendiges Verfahren, das in der Anklage gegen einen in ihren Augen gesetzlosen Präsidenten enden soll. Am Mittwoch ging dieses Verfahren in die nächste Phase. Vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses begann die erste öffentliche Anhörung von Zeugen in der Ukraine-Affäre.