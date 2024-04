Was heute wichtig war

Netanjahu: Israel ist für Angriff auf ausländische Helfer in Gaza verantwortlich. Obwohl der Konvoi der Hilfsorganisation "World Central Kitchen" offenbar abgesprochen war, wird er von der israelischen Armee angegriffen, sieben Mitarbeiter kommen ums Leben. Netanjahu spricht von einem "unabsichtlichen Treffer". Für die hungernden Menschen in Gaza bedeutet das nichts Gutes: Weitere Lieferungen wurden erst einmal abgesagt. Zum Artikel (SZ Plus)