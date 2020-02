Gegen eine Quote

In der zweiten Schweizer Volksabstimmung am Sonntag ging es um den Mietmarkt: Mit der Initiative "Mehr bezahlbare Wohnungen" wollte der Schweizer Mieterverband vor dem Hintergrund der immer weiter steigenden Mieten durchsetzen, dass der gemeinnützige Wohnungsbau stärker staatlich gefördert wird. Jede zehnte neu gebaute Wohnung im Jahr sollte künftig den Trägern des gemeinnützigen Wohnungsbaus gehören; außerdem sollte der Bund Kantonen und Gemeinden ein Vorkaufsrecht einräumen, wenn Grundstücke des Bundes oder bundesnaher Betriebe veräußert würden. Der Bundesrat und das Parlament lehnten die Initiative ab. Kernargument der Gegner: Der Eingriff in den Wohnungsmarkt gehe zu weit und könne die angespannte Lage in den Städten gar nicht beheben. Die Bevölkerung schloss sich an und lehnte die Initiative mit deutlichen 57 Prozent ab. IFF