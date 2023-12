Hochwasserlage in Niedersachsen noch immer angespannt. Kritisch ist die Situation vor allem südlich von Bremen. Zahlreiche Pegel zeigen die höchste Warnstufe an, zudem gab es in der Nacht erneut Regenschauer. Das THW stellt sich auf einen Einsatz bis in die erste Januarwoche ein. Zum Artikel

Analyse mit Satellitenbildern und Grafiken: So kam es zu dem Hochwasser (SZ Plus)

Faeser kündigt an Silvester "hartes Durchgreifen" an. Gewaltausbrüche oder Attacken gegen Polizisten würden hart geahndet, sagt die Bundesinnenministerin. Insbesondere in Berlin und Köln verstärkt die Polizei ihre Sicherheitsvorkehrungen. Im Berliner Bezirk Neukölln wird eine für die Silvesternacht angemeldete propalästinensische Demonstration verboten. Zum Artikel

US-Außenminister Blinken umgeht Kongress beim Waffenverkauf an Israel. Die Lieferung der Artilleriegranaten sei ein Notfall, der sofortigen Vollzug erfordere, argumentiert die US-Regierung. Südafrika hat Israel vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen vorgeworfen. Israels Armee will das Versteck von Hamas-Führer Sinwar zerstört haben. Zum Nahost-Liveblog

Humanitäre Katastrophe im Gazastreifen: Zehntausende Binnenflüchtlinge drängen in die "Schutzzone" al-Mawasi, doch dort fehlt es an allem (SZ Plus)

UN-Sicherheitsrat verurteilt Luftangriffe auf die Ukraine. Bei den massivsten Luftschlägen seit Kriegsbeginn waren am Freitag zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Im Gegenzug hat es seitens der Ukraine in der Nacht zahlreiche Drohnenangriffe auf russische Gebiete gegeben. Zum Ukraine-Liveblog

EXKLUSIV Luxemburgs ehemaliger Außenminister fordert neue "große Erzählung" für Europa. Zwei Jahrzehnte hat Jean Asselborn die EU wesentlich mitgeprägt. Er ist überzeugt: Die gemeinsamen Werte müssen verteidigt werden. Mit einem starken Plädoyer für ein einiges Europa verabschiedet er sich nun aus der Politik. Zum Interview (SZ Plus)

Deutscher Andreas Wellinger gewinnt Auftaktspringen der Vierschanzentournee. Der 28-Jährige aus dem oberbayerischen Ruhpolding schnitt in den vergangenen Jahren in Oberstdorf oft schwach ab. Diesmal gewinnt er das erste Springen der Tournee - und lässt den Deutschen Skiverband nach 22 Jahren wieder von einem Tourneesieg träumen. Zum Artikel

