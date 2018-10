29. Oktober 2018, 05:25 Uhr Nach der Wahl in Hessen Die Stimmung in der SPD ist zum Zerreißen angespannt

Nach dem Wahldebakel in Hessen will SPD-Chefin Nahles einen Fahrplan für die Bundespolitik vorlegen.

Die Stimmung an der Basis dreht sich eindeutig gegen die große Koalition in Berlin.

Doch an der Parteispitze wissen sie: Wenn die SPD jetzt die Regierung verlässt, müsste sie sich Neuwahlen stellen - gerade wenn sie am verwundbarsten ist.

Von Mike Szymanski , Berlin

Mechanisch-kühl trägt Andrea Nahles um 18.44 Uhr im Willy-Brandt-Haus die nächste Niederlage vor. In Hessen hat die SPD wieder eine Wahl verloren. Sie kommt auf wohl nicht einmal mehr 20 Prozent. Wie die künftige Regierung in Hessen aussehen wird, ist um diese Uhrzeit noch unklar. "Vieles ist möglich", sagt Nahles. Aber das gilt irgendwie nicht für ihre SPD. Diese sei "sehr gut aufgestellt" gewesen, sagt Nahles. Und Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel habe "nichts falsch" gemacht. Es ist bemerkenswert, wie sie ihren Parteikollegen in Schutz nimmt. Es ist das einzige, was sie jetzt noch für ihn tun kann. Schwer vorstellbar, dass Schäfer-Gümbel nach seinem dritten Anlauf noch einmal eine Chance in Hessen bekommen wird. Und Nahles?

Sie zeigt, anders als nach dem katastrophalen Abschneiden in Bayern, nicht zuerst auf die große Koalition in Berlin, wenn sie Gründe für das Scheitern ausmacht. Sie kritisiert zunächst sich und ihre Partei. Sie müsse jetzt schneller ihren Erneuerungsprozess abschließen. Eigentlich wollte sie sich bis Ende nächsten Jahres Zeit nehmen, Positionen zu klären, sich zu modernisieren. "Diese Zeit haben wir nicht", sagt Nahles jetzt. Natürlich geht sie auch auf die Koalition ein. Der Zustand der Regierung sei "nicht akzeptabel". In den Gremien, die an diesem Montag zusammenkommen, will sie einen Fahrplan vorlegen, welche Ziele die Regierung bis Mitte der Legislatur erreichen will. Wieder mal: ein Plan.

Falls dessen Umsetzung bis zur "Halbzeitbilanz" der Regierung nicht gelinge, müsse die SPD überlegen, ob sie in der Koalition noch "richtig aufgehoben" sei. "Wir legen unser Schicksal nicht in die Hände der Koalitionspartner", sagt Nahles weiter.

Die Stimmung in der Partei ist zum Zerreißen angespannt. Schon vor der Abstimmung an diesem Sonntag hatte Nahles betont, es würde sich keineswegs um eine Schicksalswahl handeln. Aber genau das ist aus dieser Wahl geworden - eine Schicksalswahl für Andrea Nahles.

In der Partei war klar, was Nahles zu liefern hat: Ein "achtbares" Ergebnis. Das bedeutete: Nicht weniger als 20 Prozent. Nicht schwächer als die Grünen. Früher wäre das für die SPD in Hessen kein Problem gewesen. Nun aber liegt die SPD am späten Abend unter 20 Prozent - und die Grünen fast gleichauf. Aber im Bund kommt die Partei in den Umfragen eben nur noch auf etwa 15 Prozent. Und die Bayernwahl, bei der die Partei nur 9,7 Prozent der Stimmen erhielt, hatte gezeigt, dass die Furcht vor der Bedeutungslosigkeit begründet ist. Die Bayern-SPD hatte weitgehend auf eigene Rechnung gearbeitet. Bei den Hessen aber steht Nahles voll und ganz in der Mitverantwortung. Spitzenkandidat Schäfer-Gümbel hatte sich immer eng mit der Parteizentrale in Berlin abgestimmt. Seinen Wahlkampf hatte er gut vorbereitet. Er war fleißig. Nach 19 Jahren Opposition standen die Chancen lange gar nicht so schlecht, dass die SPD in Hessen endlich wieder an die Regierung kommen könnte.