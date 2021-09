Haiti:Rätselraten um den Präsidenten-Mord

Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Rund zweieinhalb Monate nach dem Mord an Haitis früheren Präsidenten Jovenel Moïse drohen die Ermittlungen rund um den Tod des Staatsoberhaupts zunehmend im Chaos zu versinken. Am Dienstag wurde bekannt, dass die bislang mit dem Fall betraute Staatsanwaltschaft Anklage gegen Ariel Henry erheben will, den Premierminister der haitianischen Übergangsregierung. Es gäbe "genügend kompromittierende Elemente", um Henry strafrechtlich zu verfolgen und seine direkte Anklage zu fordern, schrieb der als Chef der Staatsanwaltschaft fungierende Regierungskommissar der Hauptstadt Port-au-Prince, Bed-Ford Claude, in einem Brief an den zuständigen Richter. Zusätzlich soll ein Ausreiseverbot gegen Henry beantragt worden sein.

Der Übergangspräsident soll vor allem zu zwei Telefonaten Stellung nehmen: Sie sollen am 7. Juli stattgefunden haben, nur wenige Stunden nachdem Präsident Moïse tot in seinem Haus in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince aufgefunden worden war.

Die haitianische Polizei geht davon aus, dass damals ein schwer bewaffneter Kommandotrupp aus vor allem kolumbianischen Söldnern in die Privatresidenz des Präsidenten eingedrungen war und dort das Feuer eröffnete. Moïses Ehefrau wurde schwer verletzt, der Präsident selbst starb noch am Tatort.

Die Suche nach den Auftraggebern des Mordes läuft noch

Die mutmaßlichen Mörder wurden wenige Stunden später größtenteils gefasst, seitdem sind die Ermittler auf der Suche nach den Hintermännern und den Auftraggebern der Tat. Mehr als zwei Dutzend Festnahmen gab es schon, einige Verdächtige aber sind noch immer auf der Flucht, Unter ihnen auch ein ehemaliger Mitarbeiter des Justizministeriums, Joseph Felix Badio.

Badio wird verdächtigt, die Mörder des Präsidenten mit Waffen versorgt und während der Tat kommandiert zu haben. Telefondaten zufolge hatte er sich am 7. Juli in unmittelbarer Nähe des Tatortes aufgehalten. Kurz nach dem Attentat soll er zwei Mal mit dem jetzigen Übergangspremier Ariel Henry telefoniert haben. Für die Staatanwaltschaft sind dies Hinweise genug, um Ermittlungen gegen den Übergangspräsidenten zu fordern.

Die nun gegen Henry erhobenen Anschuldigungen verschärfen die ohnehin schon angespannte Lage in Haiti. Vor rund einem Monat starben über 2000 Menschen bei einem schweren Erdbeben. Wenige Tage später fegte ein Tropensturm über Teiles des Landes hinweg. Dazu kämpft Haiti noch mit den Nachwirkungen des verheerenden Bebens von 2010, einer der Naturkatastrophe nachfolgenden Cholera-Epidemie und weiteren schweren Tropenstürmen. Bewaffnete Gangs terrorisieren seit Jahren die Bevölkerung, korrupte Politiker wirtschaften in die eigene Tasche und immer wieder gibt es Massendemonstrationen.

Nach schweren Betrugsvorwürfen und einer Wahlwiederholung trat 2017 der ehemalige Unternehmer und Bananen-Exporteur Jovenel Moïse sein Amt als Präsident Haitis an. Nachdem eine für 2018 geplante Parlamentswahl unter anderem wegen breiter Protesten gegen Moïse verschoben worden war, regierte er zuletzt nur noch mit Dekreten.

Henry nennt Ermittlungen gegen ihn ein Ablenkungsmanöver

Moïse hatte nur wenige Tage vor seinem Tod noch den jetzigen Übergangspräsidenten Ariel Henry zum zukünftigen Premierminister ausgewählt. Allerdings kam es nicht mehr zu einer Vereidigung, Moïse wurde ermordet und nach dem Attentat entbrannte ein Machtkampf, bei dem Henry sich bisher durchsetzen konnte. Längst aber brechen alte Rivalitäten wieder auf und so werden die Untersuchungen rund um den Mord an Moïse zunehmend auch politisch genutzt, sagen Beobachter.

Henry selbst nannte die nun gegen ihn geforderten Ermittlungen ein "Ablenkungsmanöver" und ein "politisches Theater". Tatsächlich ist es fraglich, ob die Staatsanwaltschaft überhaupt die Befugnis hatte, das Gericht zu einer Untersuchung gegen den Übergangspräsidenten aufzufordern. Gleichzeitig soll Henry schon am Montag den leitenden Ermittler entlassen haben. Dies, sagen Kritiker, sei auch nicht zulässig.

Wie es nun weiter geht mit den Ermittlungen, ist vollkommen unklar. Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft sind vor einigen Wochen nach Morddrohungen abgetaucht. Außerdem berichteten die wegen des Mordes an Moïse verhafteten kolumbianischen Söldner erst vor wenigen Tagen von Folter und Gewalt während der Verhöre.

Inmitten des politischen und juristischen Chaos soll am Dienstagabend laut Presseberichten nun auch noch der Präsident des haitianischen Senats, Joseph Lambert, versucht haben, das Präsidentenamt zu übernehmen. Vertreter lokaler Medien waren angeblich schon zur Vereidigung ins Parlament geladen worden, als ein Schusswechsel ausbrach und Lambert daran gehindert wurde, das Gebäude zu betreten.