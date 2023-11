Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält die Schuldenbremse in der aktuellen Form für nicht mehr zeitgemäß. Sie sei "in einer anderen Zeit" gebaut worden: "Als wir immer billiges Gas aus Russland hatten, als China immer unsere Werkbank war oder unser Abnahmemarkt, als die Amerikaner immer verlässliche, treue Freunde waren und uns die militärische Last abgenommen haben, weil es keinen Krieg in Europa gab", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Montagabend in den ARD-"Tagesthemen".