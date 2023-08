Präsidentenwahl in Guatemala

Er verkörpert die Hoffnung auf einen Wandel in Guatemala - gegen alle Widerstände und den "Pakt der Korrupten". Im Rennen ums Amt des Präsideten liegt Bernardo Arévalo weit vorne.

Bei der Präsidentschaftswahl in Guatemala kann sich der Mitte-links-Kandidat Bernardo Arévalo in einer Stichwahl gegen die ehemalige First Lady Sandra Torres offenbar durchsetzen. Nach Auszählung von 79 Prozent der Stimmen lag Arévalo mit 60 Prozent vor Torres mit 36 Prozent. Das geht aus vorläufigen Zahlen der Wahlbehörde hervor. Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) erklärte, die Abstimmung sei nach Angaben der 86 Wahlbeobachter vor Ort reibungslos verlaufen.

Das Ergebnis könnte nach den weit verbreiteten Korruptionsvorwürfen und dem schleichenden Autoritarismus der vergangenen Jahre eine neue Ära einläuten. Bernardo Arévalo von der Partei Movimiento Semilla (Bewegung Saatkorn) galt anfangs als Außenseiter - und wurde zum Überraschungskandidaten. Zuletzt lag der 64-Jährige in den Umfragen bereits klar vor der Ex-First Lady und dreimaligen Präsidentschaftskandidatin Sandra Torres, die als Vertreterin der Eliten gilt. Auf der Suche nach einer breiteren Wählerschaft rückte Torres von der Mitte-Links-Partei Nationale Einheit der Hoffnung (UNE) zunehmend nach Mitte-rechts.

Der Wahlprozess in Guatemala war von Versuchen der politischen Elite und der Generalstaatsanwaltschaft beeinträchtigt gewesen, den mit der Hoffnung auf Wandel verbundenen Aufstieg Arévalos mit juristischen Mitteln zu stoppen. Die Europäische Union hatte darüber ihre Besorgnis geäußert. Mehrere Kandidaten waren vom ersten Wahlgang aus umstrittenen Gründen ausgeschlossen worden.

Im Juni war Arévalo, der gegen die Korruption und Erosion der Demokratie in Guatemala vorgehen will, unerwartet zweitstärkster Kandidat im ersten Wahlgang geworden. Auf dem ersten Platz landete Torres. Der konservative Amtsinhaber Alejandro Giammattei durfte nach einer vierjährigen Amtszeit laut Gesetz nicht erneut antreten.

Der frühere Diplomat, Experte für Konfliktlösung und Abgeordnete Arévalo ist der Sohn des ersten demokratisch gewählten Präsidenten Guatemalas, Juan José Arévalo (1945-1951). Seine progressive Partei war nach den Bürgerprotesten gegen Korruption in Guatemala von 2015 entstanden.

Tausende Menschen verlassen das mit 17 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Land Mittelamerikas jeden Monat und versuchen auf der Suche nach einem besseren Leben, über Mexiko in die USA zu reisen. Weitere wichtige Themen für die Guatemalteken sind Kriminalität, Inflation und Arbeitslosigkeit.