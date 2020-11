Von Constanze von Bullion, Berlin

Neue Bündnisse schmieden, einen klaren Machtanspruch formulieren und rückwärts nimmer in die Gewissheitskammern von einst - mit dieser Botschaft wollen die Grünen am Wochenende ihren virtuellen Parteitag bestreiten. 800 Delegierte, die pandemiebedingt von zu Hause zugeschaltet sind, werden bis Sonntag ein neues Grundsatzprogramm aushandeln, das 15 bis 20 Jahre halten soll. In einer Partei, die stetig wächst und sich vom gesellschaftlichen Rand in 40 Jahren in die politische Mitte vorgearbeitet hat, steht der Begriff Wandel dabei im Zentrum, in mehrfacher Hinsicht.

Zum einen geht es um den Wandel grüner Werte. Zum anderen wirft der Grundsatz-Parteitag die Frage auf, wie die Grünen ihr Leitmotiv des ökologisch-sozialen Wandels neuen Wählergruppen vermitteln können. Die Corona-Pandemie spielt ihnen da nicht in die Hände. Wo Gesundheit und Existenzsicherung sich als anfechtbar erweisen, halten viele Menschen innerlich fest an Vertrautem. Der Union hat das steigende Umfragewerte beschert, den Grünen zunächst eine Auszeit. Jetzt sehen Meinungsforscher sie wieder bei knapp 20 Prozent.

Gekämpft werden soll um Platz eins und ums Kanzleramt

Ob sie die Union bei der Bundestagswahl überholen werden, hielten Spitzengrüne schon mal für wahrscheinlicher. Man sei derzeit nicht in der Pole-Position heißt es im Parteivorstand. Gekämpft werden soll trotzdem um Platz eins und ums Kanzleramt, da versteht sich der Grünen-Parteitag als Kampfansage an die Union. Deren Mühen, einen geeigneten Spitzenkandidaten zu küren, betrachten die Grünen nicht ohne Vergnügen. Außerdem will man politischen Rivalen angestammte politische Felder streitig machen, auch der SPD.

"Raus aus einem engen Milieu und ein Angebot an die Breite der Gesellschaft zu machen", so umriss der Grünenvorsitzende Robert Habeck vor Beginn des Parteitags den Kurs. Er sei überzeugt, dass die Partei diese programmatische Verbreiterung "ganz ganz entschieden" mitragen werde, sagte er im ZDF-"Morgenmagazin". Am Freitagnachmittag stand beim Parteitag zunächst eine Auftaktrede von Annalena Baerbock an. Erwartet wurde dann eine Kampfabstimmung über grüne Gentechnik.

Die Parteiführung hatte hier zunächst das Ende der traditionell ablehnenden Haltung eingeläutet - auch weil gerade jüngere Grüne beim Klimaschutz auf strenge Wissenschaftlichkeit dringen und ein grundsätzliches Nein zur Gentechnik nicht mehr akzeptieren. "Forschung zu neuer Gentechnik soll ebenso gestärkt werden wie alternative Ansätze, die auf traditionelle Züchtungsverfahren setzen. Auch bei neuen gentechnischen Verfahren braucht es Risikoforschung", hieß es deshalb zunächst im Leitantrag des Parteivorstands. Er stieß offenbar auf so viel Widerstand, dass man die Passage im letzten Moment abschwächte. Ein Gegenantrag lehnte jede Forschung zu Thema ab, ein dritter wollte sie ausweiten.

Umstritten war auch, wie strikt sich die Grünen ans Pariser Klimaabkommen halten sollen

Eine weitere Baustelle auf dem Parteitag dürfte am Samstag der Klimaschutz werden. Umstritten war bis zuletzt , wie strikt die Grünen sich ans Pariser Klimaabkommen halten. Eine maximale Umsetzung käme eine künftige, möglicherweise grüne Regierung teuer und wäre schwer umzusetzen, weiß man im Parteivorstand. Der Leitantrag peilt daher an, "die Erderhitzung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst auf 1,5 Grad, zu begrenzen". Damit wäre ein Korridor benannt, der gewisse Spielräume erlaubt. Teile der Partei lehnen das ab. In einem Gegenantrag hieß es, das 1,5-Grad-Ziel sei "Maßgabe" grüner Politik. Nötig sei hier "unmittelbares und substanzielles Handeln". Weil die Parteiführung junge Klimaaktivisten nicht verprellen will, die bereits eigene Parteien gegründet haben, stand die Parteispitze hier spürbar unter Druck.

Verabschiedet werden soll beim Parteitag auch ein Vielfaltsstatut, das Diversität auch innerhalb der Grünen voranbringen soll. Stärker betont wird im neuen Grundsatzprogramm Gerechtigkeit und staatliche Fürsorge für Benachteiligte. Hier kündigt sich ein Konflikt über das bedingungslose Grundeinkommen an, das die Parteispitze ablehnt. Auch über Basisdemokratie, die Bewertung vor Märkten und die Polizei gibt es Kontroversen.

Ein Antrag will die Nato nicht für unverzichtbar erklären, ein anderer Rüstungsexporte komplett unterbinden. Zu Auslandseinsätzen heißt es im Leitantrag, die Anwendung militärischer Kriegsgewalt bringe "immer massives Leid mit sich". Die Unterlassung solcher Einsätze könne allerdings "in einzelnen Fällen zu größerem Leid führen" und zu schwersten Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sollte in solchen Fällen der UN-Sicherheitsrat durch ein Veto blockiert sein, stehe die Weltgemeinschaft vor einem "Dilemma". Ausgeschlossen wird ein Kampfeinsatz ohne UN-Mandat also nicht. Ein Gegenantrag will diese Passage streichen und stattdessen "friedenserzwingende Maßnahmen" ins Programm schreiben. Es darf gestritten werden.