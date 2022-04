Von Jens Schneider

Das hätten sie alle sich nicht träumen lassen, vor fünf Monaten, als die Grünen nach siebzehn Jahren wieder Teil einer Bundesregierung wurden. Die Situation in der Ukraine zwinge sie, Dinge zu tun, die sie noch "vor wenigen Wochen nicht getan hätten", so sagt es der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour gleich in seiner Eröffnungsrede. Die Delegierten und viele grüne Spitzenpolitiker sind zum Länderrat, dem sogenannten kleinen Parteitag der Grünen, an den Rheinterrassen in Düsseldorf zusammen gekommen.