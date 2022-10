Nur sechs Wochen war sie im Amt, jetzt tritt die britische Premierministerin Liz Truss zurück: Sie äußerte sich in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz vor ihrem Amtssitz in der Londoner Downing Street.

"Ich erkenne an, dass ich in dieser Situation das Mandat, mit dem ich von der Konservativen Partei gewählt wurde, nicht erfüllen kann", sagte Truss. Sie sprach nur wenige Augenblicke lang. Sie werde im Amt bleiben, bis ein Nachfolger ernannt worden sei, sagte die konservative Politikerin. Sie habe das bereits mit König Charles III. besprochen.

Innerhalb der kommenden Woche solle bereits die Wahl der neuen Parteiführung erfolgen. "Dies wird sicherstellen, dass wir auf dem Weg bleiben, unsere finanzpolitischen Pläne umzusetzen und die wirtschaftliche Stabilität und die nationale Sicherheit unseres Landes zu erhalten", sagte Truss. Das Amt des Premierminsters und der jeweiligen Parteiführung gehören in der Tradition der britischen Politik untrennbar zusammen. Eine Ämterteilung wie etwa in Deutschland, wo Kanzler Olaf Scholz nicht Vorsitzender der SPD ist, ist in Großbritannien nicht üblich.

Truss hatte von Anfang an einen schweren Stand

Truss hatte erst Anfang September die Nachfolge von Boris Johnson angetreten, der nach mehreren Skandalen und Eklats auf Druck der eigenen Partei zurückgetreten war. Doch die neue Premierministerin hatte es von Anfang an schwer. Sie stand vor allem wegen ihrer Finanz- und Wirtschaftspolitik stark in der Kritik. Innerhalb weniger Tage verlor sie zwei Minister ihres Kabinetts: Vergangene Woche entließ Truss Finanzminister Kwasi Kwarteng, der mit einer Steuerreform ein Debakel erlebt hatte. Und gestern wurde Innenministerin Suella Braverman ausgetauscht. Es war der letzte verzweifelte Versuch von Truss, sich im Amt zu retten.

Auch in den eigenen Reihen wurde die Zahl ihrer Unterstützer zuletzt immer kleiner. Bei einer - inhaltlich eigentlich eher unbedeutenden - Abstimmung über einen Antrag der oppositionellen Labour-Party zum Thema Fracking soll es am Mittwochabend im britischen Unterhaus zu tumultartigen Szenen gekommen sein. Die Regierung hatte die Abstimmung kurzerhand zur Vertrauensfrage erklärt, das dann aber überraschen wieder zurückgezogen. Mehrere konservative Abgeordnete beklagten sich, sie hätten nicht ungehindert abstimmen können und seien bedrängt worden.

Seit dem Amtsantritt von Liz Truss sind auch die Tories in den Umfragen abgesackt. Die jüngste Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Redfield & Wilton, die am Montag veröffentlicht wurde, sieht die Konservativen 36 Prozentpunkte hinter der Labour-Partei - einer der größten Abstände, die zwischen den beiden großen britischen Parteien je gemessen wurden.

Die Finanzmärkte, die wegen der Steuerpläne der Regierung in London zeitweise in Aufruhr waren, reagierten positiv auf Truss' Rücktritt: Das britische Pfund legte um knapp ein Prozent im Vergleich zum Dollar zu. Der britische Aktienmarkt drehte ebenfalls ins Plus.