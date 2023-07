Weil er seinen Platz räumen musste, wurde auch in Boris Johnsons Wahlkreis Uxbridge and South Ruislip neu gewählt.

Für die Tories scheint die Nachwahl im Westen Londons gerade noch mal glimpflich ausgegangen zu sein: Der Wahlkreis Uxbridge and South Ruislip wird weiterhin konservativ vertreten - aber das Rennen war so knapp, dass in der Nacht zum Freitag eine Nachzählung notwendig war.

Die Wahl war notwendig, weil der frühere britische Premier Boris Johnson sein Mandat im Protest gegen die Ergebnisse einer Untersuchung zu seinen Äußerungen im Parlament Anfang Juni niederlegte.

Johnsons Nachfolge übernimmt nun Steve Tuckwell, mit einer Mehrheit von nur 495 Stimmen. Tuckwell schreibt seinen knappen Sieg auch der Arbeit des Londoner Labour-Bürgermeisters Sadiq Khan zu: Dessen Pläne, die Luft in London besser zu machen, sollten nämlich auch den Wahlkreis Uxbridge and South Ruislip treffen. Khan will die Umweltzone - ULEZ, was für "Ultra Low Emission Zone" steht - ausweiten. Dann müssten Autofahrer in diesem Gebiet eine Gebühr zahlen, wenn ihre Fahrzeuge nicht strengen Kriterien entsprechen - derzeit sind das täglich 12,50 Pfund.

In zwei anderen Wahlkreisen haben die Tories dagegen deutlich verloren; in Somerton and Frome sogar mit dem schlechtesten Ergebnis ihrer Geschichte, wie der britische Guardian schreibt. Sarah Dyke, die Kandidatin der Liberaldemokraten, gewinnt den Wahlkreis in der westenglischen Grafschaft Somerset mit einem Vorsprung von 10 000 Stimmen.

Im Bezirk Selby and Ainsty in North Yorkshire gewinnt der erst 25 Jahre alte Keir Mather. Er zieht mit mehr als 4000 Stimmen Vorsprung nun als jüngster Abgeordneter in Westminster ein. Für Labour-Chef Keir Starmer ein "historisches Ergebnis".