Es soll nicht wenige Briten gegeben haben, die Tränen der Rührung über das Video geweint haben, in dem ihr von Covid-19 genesener Premierminister sein euphorisches Dankeschön für den NHS, den National Health Service, ausdrückte; Ärzte, Schwestern und Pfleger am St. Thomas' Hospital hätten ihm das Leben gerettet. Der NHS sei, so Johnson nach seiner Entlassung, unbesiegbar - und "powered by love". Er bedankte sich insbesondere bei "Jenny aus Neuseeland und Luis aus Portugal", die 48 Stunden nicht von seiner Seite gewichen seien. Das Krankenhaus bedankte sich dann wiederum bei Johnson und bat, die Privatsphäre der Mitarbeiter zu achten, die nun alle Welt kennenlernen möchte.