13. November 2018, 18:35 Uhr EU-Austritt London meldet Einigung bei Brexit-Entwurf

Der Vertragstext zwischen Großbritannien und der EU für den Brexit steht: Jetzt muss Premier Theresa May, hier beim Bankett des Bürgermeisters in London am Montag, noch Politiker im eigenen Land überzeugen.

London zufolge haben sich Großbritannien und die EU auf einen Vertragsentwurf für den Brexit geeinigt.

Über diesen will die britische Premierministerin May am Mittwoch mit ihren Ministern sprechen.

Der frühere Außenminister und Brexit-Hardliner Boris Johnson kündigt bereits an, er werde dem Entwurf nicht zustimmen.

Großbritannien und die EU haben sich offenbar auf einen Vertragstext für den Brexit-Deal geeinigt. Die britische Premierministerin Theresa May will ihrem Kabinett jedenfalls am Mittwochnachmittag die mit der EU-Kommission ausgehandelten Brexit-Vereinbarungen vorlegen. Das teilt die Regierung in London mit. Britischen Medienberichten zufolge wurden am Abend Minister zu Einzelgesprächen mit der Regierungschefin in die Downing Street beordert.

Zudem sollen alle Kabinettsmitglieder in einem Leseraum die Möglichkeit bekommen, den insgesamt 500 Seiten umfassenden Entwurf sowie die deutlich kürzere politische Erklärung dazu einzusehen, wie ein Redakteur des Fernsehsenders ITV auf Twitter berichtet.

Vertreter der übrigen 27 EU-Staaten planen der Nachrichtenagentur AP zufolge für den morgigen Mittwoch ein Treffen in Brüssel.

Details zum Inhalt der Einigung wurden offiziell nicht bekannt. Das letzte große noch ungeklärte Problem war die künftige Regelung der Grenze zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland. Der irische Fernsehsender RTE berichtet unter Berufung auf Regierungskreise dazu, es sei eine Einigung erzielt worden, die eine Rückkehr zu einer festen Grenze vermeide. Es solle keine Zollstationen oder sonstigen Hindernisse geben.

Boris Johnson: "Vollkommen inakzeptabel"

Der frühere Außenminister Boris Johnson, der im Sommer aus Protest gegen die Regierungslinie beim Brexit zurückgetreten war, sagte dem britischen Guardian zufolge hingegen, es werde Zollkontrollen in der Irischen See geben. Und in mancher Hinsicht werde Dublin in Nordirland mehr Mitsprache haben als London. Der Brexit-Hardliner Johnson monierte, dass das Vereinigte Königreich dem Entwurf zufolge in der Zollunion und im Binnenmarkt bleibt. Es werde durch Gesetze gebunden sein, über die London kein Mitspracherecht habe. Das sei "vollkommen inakzeptabel". Johnson sagte, er werden gegen den Vertragsentwurf stimmen.

Jacob Rees-Mogg, ebenfalls ein führender Befürworter eines harten Brexits, prophezeite, der Vertragsentwurf werde nur durch das britische Parlament kommen, wenn er die volle Unterstützung der Labour-Partei finde.

Labour-Chef Jeremy Corbyn sagte dem Guardian zufolge, seine Partei werde sich die Details der Vereinbarung genau ansehen, sobald sie verfügbar seien. "Doch nach allem, was wir über die chaotische Handhabung dieser Verhandlungen wissen, wird dies wahrscheinlich kein guter Deal für das Land sein." Falls der ausgehandelte Vertragsentwurf nicht die von Labour aufgestellten Bedingungen erfülle - beispielsweise Jobs und die Wirtschaft zu unterstützen -, "dann werden wir dagegen stimmen".

Ein namentlich nicht genannter EU-Diplomat sagte dem Brüssel-Korrespondenten des Telegraph, es gebe eine "technische Einigung", doch nun hänge alles am weiteren Verlauf: Zunächst am Mittwoch am britischen Kabinett. Und - sollte das zustimmen - in der Folge an den europäischen Ministern, den Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten sowie dann noch dem britischen und dem EU-Parlament.

Der Austritt Großbritanniens ist für Ende März 2019 geplant.