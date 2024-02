Es gebe zudem einen Austausch zwischen anderen beteiligten Behörden, der Bundeswehr und den Luftraumnutzern. Ein Sprecher des Ministeriums schreibt dazu: "Die Einleitung von Gegenmaßnahmen läge ebenfalls in der Zuständigkeit der Bundesnetzagentur."

Verdacht fällt auf Russland

Was passiert da? Deutsche Sicherheitsforscher, Luftfahrtexperten und Militärs verfolgen die GPS-Störungen ziemlich genau - und auch eine konkrete Ortung der Störquellen ist möglich. Zu den Ergebnissen wird öffentlich keine Auskunft gegeben. Ein konkreter Verdacht fällt aber auf Russland, das nach unterschiedlichen Berichten auch seine eigenen Städte mit einer Art Störschirm gegen Angriffe schützt, wie sie die Ukraine als Teil ihrer Verteidigung mit Drohnen fliegt.

Das russische Militär selbst nutzt mit Glonass ein eigenes Satellitennavigationssystem. Die Störungen werden vor allem in Krisenregionen bemerkt. "Im Ostseeraum lassen sich derzeit starke Störungen des GNSS-Empfangs feststellen. Dieses Phänomen ist allerdings nicht ganz neu. Die Störungen lassen sich schon seit geraumer Zeit in Krisenregionen beobachten", erklären Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).

GNSS ("Global Navigation Satellite System") ist ein Sammelbegriff für weltweite Satellitensysteme zur Positionsbestimmung und zur Navigation. Da sich Piloten und Schiffskapitäne auf mehrere Systeme stützen, besteht nach Einschätzen der DLR-Experten für diese "keine akute Gefährdung". "Allerdings kam es schon zu Routenänderungen und Flugausfällen", schreiben sie.

Mit Blick auf die Entwicklung zukünftiger Technologien zur Positionsbestimmung, die dazu dienen, der zunehmenden Verkehrsdichte und Automatisierung im Mobilitätssektor gerecht zu werden, sei man aber "gut beraten, solche Störungen ernst zu nehmen und bei derartigen zukünftigen Technologieentwicklungen zu berücksichtigen".

Denn die Nutzung der Satellitennavigation hat sehr weitgehenden Einzug in den Alltag gehalten. Die Signale werden zur Bestimmung der eigenen Position und zur Routenplanung in Fahrzeugen verwendet. Sie sind auch für automatisierte Prozesse wie in der Landwirtschaft relevant.

Die DLR-Forscher weisen auf einen weiteren Punkt hin: Die Satelliten strahlen präzise Zeitsignale ab, die eine hochgenaue Synchronisation von technischen Systemen erlauben. Dies kommt in Stromnetzen, modernen Telekommunikationsnetzen oder auch bei Finanztransaktionen zum Einsatz.

Sorge vor dem "Navigation warfare"

Aufgrund der zunehmenden Automatisierung - beispielsweise im Straßenverkehr - sei es wichtig, "wirksame Gegenmaßnahmen zu entwickeln". "Navigation warfare" ist der militärische Oberbegriff dafür, den Gegner mit dieser Art der Kriegsführung zu schwächen. Auch wenn es für eine Störung eine Lösung gibt, kann doch eine Kombination von Datenangriffen zum Zusammenbruch führen.

Dass Deutschland auf solche Szenarien - die Teil eines größeren hybriden Angriffs sein können - nur unzureichend vorbereitet ist, wird seit längerer Zeit kritisiert. Allerdings wird am DLR-Institut für Kommunikation und Navigation schon an Gegenmaßnahmen gearbeitet.

Ein Beispiel sei das alternative Navigationssystem R-MODE. Es laufe derzeit in der Ostsee im Testbetrieb und ermögliche Schiffen eine Positionsbestimmung auch bei GNSS-Störungen durch die Nutzung anderer Funksignale. Eine vergleichbare Alternative gebe es mit LDACS-NAV auch für die Luftfahrt.