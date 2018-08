9. August 2018, 06:37 Uhr Nahostkonflikt Eskalation entlang des Gazastreifens

Mehr als 150 Raketen sind in der Nacht aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden.

Als Reaktion darauf bombardierten israelische Streitkräfte rund 140 Ziele in dem Gebiet. Palästinensischen Behörden zufolge wurden bei dem Angriff drei Menschen getötet, darunter auch eine schwangere Frau.

Zuletzt schienen die Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern auf einem guten Weg zu sein. Die neue Welle der Gewalt ist deswegen überraschend.

Von Alexandra Föderl-Schmid , Tel Aviv

Für die Bewohner auf der israelischen Seite entlang des Gazastreifens war es keine ruhige Nacht. Dutzende Male ertönte der Raketenalarm, zuletzt um sechs Uhr früh Ortszeit wurden die Bewohner mehrere Orte aufgefordert, Bunkeranlagen aufzusuchen. Bis zum frühen Morgen wurden mehr als 150 Raketen Richtung Israel abgefeuert, wie aus Militärkreisen verlautete. Der Großteil davon landete auf offenem Feld, rund 25 fing das System Iron Dome ("Eisenkuppel") ab. Mehrere Geschosse trafen Häuser in Sderot und Hof Ashkelon, mindestens 17 Israelis wurden verletzt, eine Person schwer.

Als Reaktion bombardierten die israelischen Streitkräfte rund 140 Ziele im Gazastreifen. Am Donnerstagfrüh flog die Luftwaffe die dritte Angriffswelle. Sie konzentrierten sich vor allem auf Abschussstationen und Tunnel. Laut palästinensischen Behörden wurden drei Menschen im Gazastreifen getötet. Darunter soll der 30-Jährige Ali Ghandour sein, Sohn eines Kommandanten der Kassam-Brigaden Abu Ghandour, der beim Beschuss einer mobilen Raketenabschussrampe umgekommen sein soll. Die beiden anderen getöteten Palästinenser sollen eine schwangere Frau und ihr 16 Monates altes Kind sein.

Die Armee entschied, die Luftabwehr im Süden Israels massiv zu verstärken und bereitet sich auch auf ein Szenario vor, dass Orte weiter im Landesinneren unter Beschuss kommen könnten. Bereits am Vortag wurden Straßen entlang des Gazastreifens auf israelischer Seite geschlossen aus Angst vor einem Beschuss durch Scharfschützen.

Ägypten und UNO bemühen sich um Waffenstillstand

Die ganze Nacht über bemühte sich Ägypten einen Waffenstillstand zu erreichen, auch UN-Nahostbeauftragter Nikolay Mladenov schaltete sich ein. Er schrieb in der Nacht auf Twitter: "Ich bin sehr alarmiert durch die jüngste Eskalation, vor allem durch die Vielzahl an Raketen auf die im Süden Israels liegenden Orte. Seit Monaten habe ich davor gewarnt, dass durch die humanitäre, politische und sicherheitsmäßige Krise in Gaza ein verheerender Konflikt riskiert wird."

Ägypten und UNO bemühen sich seit Wochen um eine dauerhafte Verhandlungslösung inklusive eines auf fünf Jahren angelegten Plans zum Wiederbau des Gazastreifens. Eigentlich schien es, als ob die Gespräche zwischen der im Gazastreifen regierenden Hamas, der von Präsident Mahmud Abbas geführten Autonomiebehörde und Israel auf gutem Weg seien. Es gab in den vergangenen Tagen Beratungen sowohl mit der Hamas-Führung als auch mit dem israelischen Sicherheitskabinetts. Ein Hamas-Führer wurde am Mittwoch damit zitiert, dass für Ende August ein Abkommen geschlossen werden könnte. Diese jüngste Welle an Raketenbeschuss kam daher überraschend. "Wenn die gegenwärtige Eskalation nicht sofort beendet wird, dann kann sich die Lage rasch verschlimmern mit katastrophalen Konsequenzen für alle Menschen", warnte der Nahostbeauftragte.