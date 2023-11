Sie dürfen raus: eine Szene am Grenzübergang Rafah, am Mittwoch.

Von Alexandra Föderl-Schmid, Tel Aviv

Jenseits der Öffentlichkeit wurde seit Tagen darum gerungen, am heutigen Mittwoch war es dann so weit: Erstmals seit dem 7. Oktober durften nicht nur Hilfsgüter, sondern auch Menschen den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen passieren. Personen mit ausländischem Pass und verletzten Palästinensern wurde die Ausreise ermöglicht. Insgesamt sollen etwa 500 Menschen eine Genehmigung zur Ausreise erhalten haben. Aber keine der etwa 240 Geiseln, die die Hamas in ihrer Gewalt hält, war dabei, obwohl 138 von ihnen auch einen ausländischen Pass haben. Die Absprache zur vorübergehenden Öffnung von Rafah für Personen wurde nach Angaben aus diplomatischen Kreisen von Katar vermittelt, in Absprache mit den USA, Israel, Ägypten und der Hamas.