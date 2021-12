Von Boris Herrmann

Jetzt sind sie ja praktisch Kollegen, der frisch gewählte SPD-Vorsitzende und der immerhin schon einmal von der Basis auserwählte nächste CDU-Chef. Und so hat, wie es der Anstand gebührt, natürlich auch Lars Klingbeil umgehend seine Glückwünsche an Friedrich Merz ausgesprochen, die er allerdings mit einem wohldosierten Seitenhieb garnierte. In einem offenen Mini-Brief in den einschlägigen Kanälen schrieb Klingbeil an Merz, er finde es großartig, dass es "in unserem Land die Kultur der 3. Chance" gebe. Man muss nun gar nicht sonderlich kleinlich sein, um anzumerken: Eigentlich hat sich Klingbeil da verzählt.

Wie nun bewiesen ist, gewährt die Chancenkultur in diesem Land den besonders Hartnäckigen mitunter sogar eine vierte Chance. Friedrich Merz hat seine genutzt - rund zwei Jahrzehnte, nachdem er die erste verspielt hatte.

Merz musste ja nicht erst als Verlierer aus zwei Stichwahlen um den Parteivorsitz der CDU hervorgehen - Ende 2018 gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und Anfang 2021 gegen Armin Laschet - um jetzt als großer Comeback-Künstler triumphieren zu können. Die erste und wahrscheinlich traumatischste Niederlage seiner politischen Karriere hat ihm Angela Merkel zugefügt, als sie ihn 2002 vom Fraktionsvorsitz der Union verdrängte. Da war Klingbeil allerdings erst 24 Jahre alt, er darf deshalb bei seiner Chancenverzählung mildernde Umstände geltend machen.

Ein Akt der inneren Befreiung

Friedrich Merz aus Brilon im Sauerland ließ schon damals wenig Zweifel daran aufkommen, dass der geeignetste Kanzler dieser Republik eigentlich nur Friedrich Merz heißen kann. Früher oder später. Dass er auf seinem, aus seiner Sicht, vorgezeichneten Weg nach oben von Merkel ausgestochen wurde, hat er nie wirklich überwunden. Dieser Weltschmerz führte zu einer kontinuierlichen Entfremdung von Partei und Fraktion und 2009 schließlich zu seiner Rückzugserklärung aus der Politik.

Jetzt ist er wieder da, gerade so, als ob er nie weggewesen wäre. Und es war wohl auch ein Akt der inneren Befreiung, als Merz am Tag seines größten Erfolges in einem ARD-Interview erklärte: "Diese Ära Merkel ist jetzt abgeschlossen." Die Beurteilung dieser langen und erfolgreichen Amtszeit obliege nun den Historikern. Ganz der Zukunft zugewandt kündigte er an: "Wir sind jetzt in einer neuen Zeit und haben neue Aufgaben."

Der lange Weg des Friedrich Merz an die Spitze der CDU ist von einem späten Lernprozess geprägt. Seine drei Niederlagen gegen Merkel, Kramp-Karrenbauer und Laschet haben eine große Gemeinsamkeit: Jedes Mal hat Merz seine Gegner unterschätzt, was ihm ihn eigener Sache niemals passiert wäre. Im vierten Anlauf scheint er sich selbst aber eine Art strategische Demut verordnet zu haben. Mitunter war er im Wahlkampf gegen seine Mitbewerber Norbert Röttgen und Helge Braun kaum noch wiederzuerkennen. Etwa, als ihn bei einer digitalen Kandidatenvorstellung eine Christdemokratin von der Basis fragte, warum er sich den Stress im Alter von 66 Jahren überhaupt noch antue. "Das haben mich Teile meiner Familie auch gefragt", antwortete Merz. Das habe in der Tat schon etwas Irrationales.

Insgesamt fällt auf, dass er neuerdings - so gut es eben geht - die kontroversen Töne meidet. Über die segensreiche Wirkung sozialer Sicherheitssysteme redet der einstige Blackrock-Manager inzwischen so, als ob er Klingbeils SPD von links attackieren wolle. Als ihn die Journalistin Tina Hassel am Freitagabend in der ARD fragte, ob auch unverheiratete gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren dürfen sollten, sagte Merz: "Spricht aus meiner Sicht nichts dagegen." Die Frauenquote in der CDU? Will er auch endlich einführen, "wenn uns nichts besseres einfällt".

Merz ist schon lange nicht mehr so erzkonservativ, wie es Teile seiner Fans gerne hätten und wie ihn viele seiner Gegner unermüdlich darstellen. Aber inzwischen beginnt er sich gegen dieses Image zu wehren. Am Freitag, bei der Auszählungszeremonie der Mitgliederbefragung in der CDU-Zentrale, sprach er von einem "Zerrbild". Er wolle das aber "Schritt für Schritt" korrigieren, sagte er, verbunden mit der Ankündigung "den einen oder anderen Vorschlag" zu machen, den man von ihm vielleicht am wenigsten erwartet habe. Der Satz verspricht interessante Debatten, aber Merz wird sich an ihm in den kommenden Monaten auch messen lassen müssen.

Wenn die Landtagswahlen 2022 verlorengehen, dürfte die Euphorie schnell vorbei sein

Er wird nach seiner offiziellen Wahl zum CDU-Vorsitzenden auf dem Parteitag am 21. und 22. Januar mit einer großen Legitimation von 62,1 Prozent der Parteimitglieder in sein Amt starten. Darin liegt aber auch eine Bürde. Nach zwei Vorsitzenden, die von der breiten Masse der Partei allenfalls geduldet wurden (und mitunter nicht einmal das), kommt jetzt einer, nachdem sich die Basis geradezu gesehnt hat. Die Geschichte, und zwar längst nicht nur die der CDU, lehrt aber: Niemand fällt härter als ein Heilsbringer, der die Erwartungen enttäuscht. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2022 stehen drei Landtagswahlen an, bei denen drei junge Ministerpräsidenten der CDU (Tobias Hans im Saarland, Daniel Günther in Schleswig-Holstein und Hendrik Wüst in NRW) die Abwahl droht. Wenn es tatsächlich so käme, dürfte es schnell vorbei sein mit der großen Merz-Euphorie in den Kreis- und Ortsverbänden.

Das erstaunlich deutliche Votum der 400 000 CDU-Mitglieder lässt sich auch als Ausdruck der allgemeinen Ermattung in Personalfragen interpretieren. Ja, sie wollte jetzt unbedingt mal mitreden, die Basis, aber nach einem fast zweijährigen ununterbrochenen Selbstfindungsprozess wollte sie es auch rasch und schmerzlos hinter sich bringen. Die Erleichterung darüber, dass sich die CDU mit der absoluten Mehrheit für Merz eine Stichwahl erspart hat, war am Freitag im Konrad-Adenauer-Haus allgegenwärtig - vom Gesichtsausdruck Norbert Röttgens vielleicht mal abgesehen.

Friedrich Merz, der Mann, der am Beginn der Merkel-Ära eigentlich schon einmal Vergangenheit war, soll nun also die Zukunft der CDU verkörpern. Um das nicht nur der Mehrheit der Parteimitglieder, sondern auch der Wahlberechtigten plausibel machen zu können, wird es nicht ausreichen, dass Merz ist ein guter Rhetoriker ist. Dafür wird es sich sehr gute Argumente einfallen lassen müssen.