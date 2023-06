Von Andrea Bachstein

Ein geflüchteter Mensch kehrt zurück in seine Heimat, gleichzeitig begeben sich 22 Menschen irgendwo neu auf die Flucht - so sind die Verhältnisse auf der Welt, die der neue Jahresbericht der UN-Flüchtlingsagentur UNHCR beschreibt. Der Trend der vergangenen Jahre hat sich so fortgesetzt mit einer weiteren bis dato unerreichten Zahl: Ende 2022 waren 108,4 Millionen Menschen auf der Flucht, vertrieben innerhalb des eigenen Landes oder über die Grenzen hinaus - so viele, als wären alle Bewohner Deutschlands, Belgiens und der Niederlande zu Flüchtlingen geworden.

Noch nie war die Zahl binnen eines Jahres so rasant gestiegen wie 2022: um mehr als 19 Millionen Menschen. Und im Mai dieses Jahres, so schätzen die UNHCR-Experten, dürfte sie schon bei 110 Millionen angelangt sein. Krieg, Verfolgung, Gewalt, Menschenrechtsverletzungen und Klimawandel stehen hinter diesen Ziffern. Sie bedeuten auch, dass weitere Millionen von Menschen ohne Hilfe von Unterernährung oder Hunger bedroht sind.

5,7 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind binnen eines Jahres geflohen, seit dem Zweiten Weltkrieg haben in so kurzer Zeit nicht mehr so viele Menschen ihre Heimatorte verlassen müssen. Wie zu erwarten ist Russlands Krieg gegen die Ukraine ein entscheidender Treiber der dramatischen globalen Entwicklung, große Faktoren sind aber auch die Taliban-Herrschaft in Afghanistan und die Lage in Venezuela. Die Aussichten für das laufende Jahr sind nicht günstig, etwa infolge des frischen Konflikts in Sudan, wo zu den 3,5 Millionen im Land Vertriebenen geschätzt 1,2 Millionen neue Flüchtlinge hinzugekommen sind. Und am Horn von Afrika in Somalia mussten bereits eine Million Menschen fliehen vor Kämpfen, Fluten und Dürre.

Auch in anderen Weltgegenden verschärft sich die Lage, in Myanmar etwa. Dort sind in den ersten fünf Monaten dieses Jahres rund 330 000 weitere Menschen dazugekommen zu den etwa 1,5 Millionen, die bis Ende 2022 schon gewaltsam vertrieben waren.

So sehr alles in Bewegung ist, der am Mittwoch veröffentlichte Bericht "Global Trends" des UNHCR enthält auch Konstanten, die belegen, von welch langer Dauer Konflikte oder Kriege sind. Wie in den Jahren zuvor ist Syrien das Land, aus dem die meisten Menschen geflohen sind, nämlich 6,5 Millionen. Mehr als die Hälfte, 3,6 Millionen, sind in der Türkei. Sie bleibt der Staat mit den meisten Aufgenommenen.

Iran und Kolumbien haben mit die meisten Menschen aufgenommen

Dass der Türkei dabei Iran auf Platz 2 folgt, mag überraschen, in Europa wird das Land eher wahrgenommen als eines, aus dem Menschen vor Repressionen entkommen wollen. Für Afghanen aber ist die Islamische Republik eine Zuflucht, 3,4 Millionen sind in Iran, von denen 1,6 Millionen schon vor der erneuten Machtübernahme durch die Taliban gekommen waren.

Kolumbien liegt mit 2,5 Millionen aufgenommenen Flüchtlingen auf Platz 3, sie kommen vor allem aus dem benachbarten Venezuela. Dann folgen Deutschland mit 2,1 Millionen Geflüchteten - ein großer Anteil sind Ukrainer - und Pakistan mit 1,7 Millionen Afghanen. Insgesamt 5,7 Millionen sind aus Afghanistan geflohen, es gehört mit Syrien und der Ukraine zu den nur drei Ländern, aus denen mehr als die Hälfte aller in andere Staaten Geflüchteter stammen, die internationalen Schutz brauchen.

Noch größer ist aber die Gruppe der Binnenflüchtlinge, jene also, die innerhalb ihres Landes vertrieben sind: 57,3 Millionen Menschen waren das Ende 2022 weltweit (eingerechnet jene, die nicht unter UNHCR-Schutz stehen). Positiv sieht dabei auf den ersten Blick aus, dass vergangenes Jahr fast sechs Millionen Binnenvertriebener heimkehren konnten. Doch kamen insgesamt 15,8 Millionen andere hinzu.

Auch hier ist der Krieg gegen die Ukraine ein gewaltiger Faktor, plötzlich verzeichnet Europa fast die Hälfte der weltweit neu Binnenvertriebenen. Weil Angriffe und Kämpfe immer wechselnde Gebiete treffen, bewegen sich die Menschen entsprechend in der Ukraine, es gibt über das Jahr hinweg keine konstante Zahl, das UNHCR nennt zwischen 7,2 und 16,8 Millionen im Land Vertriebener. Unverändert hingegen blieben Syrien und Kolumbien mit je knapp sieben Millionen die Länder mit der größten internen Vertriebenen-Bevölkerung.

Schaut man über die Kontinente, ist Subsahara-Afrika weiter die Weltregion mit den meisten Binnenflüchtlingen, etwa 16,5 Millionen. Es sind nicht immer dieselben - 2022 hat dieses Schicksal 2,6 Millionen Menschen neu ereilt, in Ostafrika, am Horn von Afrika und in der Region der Großen Seen, vor allem Äthiopien, Somalia, Südsudan und Sudan waren betroffen. Im Südlichen Afrika wurden ebenfalls rund 2,6 Millionen in ihren Ländern vertrieben, rund zwei Millionen allein in der Demokratischen Republik Kongo. Im Westen und in der Mitte des Kontinents kamen weitere 1,3 Millionen Menschen hinzu, fast ein Drittel allein durch die Kämpfe in Burkina Faso.

Für Geflüchtete, die ihr Land verlassen, gibt es mehrere Formen von internationalem Schutz. Manche Schutzregeln gelten für Angehörige bestimmter Gruppen, wie derzeit für Ukrainer in Deutschland. Viel häufiger ist ein individueller, befristeter Schutzstatus, und der für Geflüchtete wohl sicherste ist individuell gewährtes Asyl. Laut UNHCR haben 2022 so viele Menschen Asyl beantragt wie noch nie: Fast 2,9 Millionen, ein Anstieg von 68 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und fast 2,6 Millionen oder 83 Prozent davon waren neue Erstanträge. Den Anstieg führen die Experten teils auf das Ende der Covid-Reisebeschränkungen zurück, aber vor allem darauf, dass immer mehr Menschen offenbar keine Möglichkeit sehen, in ihrem Land irgendwo Sicherheit zu finden und in ein anderes fliehen.

In Europa steht die Lage in Lateinamerika und der Karibik eher wenig im Fokus, aber dort stellten um 42 Prozent mehr Menschen Anträge auf Asyl als 2021. Es waren allein 264 000 Venezolaner, das sind 186 Prozent mehr als im Vorjahr. Es scheinen auch immer mehr Kubaner keine bessere Zeiten in ihrem Land zu erwarten, sie stellten fast 195 000 Asylanträge, sechsmal mehr als im Vorjahr. Und natürlich die Afghanen, 2022 stellten sie knapp 210 000 Asylanträge, 66 Prozent mehr als 2021.

In 162 Ländern gingen Asylanträge ein, aber mehr als die Hälfte bei nur fünf Staaten, es sind die USA, Deutschland, Costa Rica, Spanien und Mexiko. Dreimal so viele Anträge wie im Vorjahr - 730 400 - registrierten die USA, was wohl mit dort auslaufenden Regelungen zu tun hat. In Deutschland beantragten knapp 218 000 Geflüchtete Asyl. Und das so viel kleinere Österreich verzeichnete fast 110 000 Asylanträge - ein Plus von 175 Prozent. Neu war, dass dreimal so viele Bürger europäischer Länder Asyl beantragten, 360 000. Knapp zur Hälfte Ukrainer, aber auch markant mehr Menschen aus Russland, Georgien und Albanien als zuvor.

Auch deutlich mehr Menschen aus Nordafrika und dem Nahen Osten bewarben sich um Asyl, aus Tunesien, Marokko, Syrien und dem Irak vor allem: Sie streben nach Deutschland, Österreich und in die Niederlande. Aus Subsahara-Ländern gab es ebenfalls mehr Anträge, vor allem Sudanesen, Eritreer und Somalier erhoffen Asyl, wie Menschen aus der Demokratischen Republik Kongo, aus Burkina Faso und Nigeria, wobei 30 000 davon Asyl keineswegs in Europa beantragt haben, sondern in Niger.

Die ärmeren Länder sind es, die den meisten Zuflucht bieten

Das passt zu dem, was unverändert gilt: Die Allermeisten, die über die Grenze flüchten, bleiben in Nachbarländern, 70 Prozent sind das. Und so wie die Fluchtgründe auf der Welt verteilt sind, heißt das, dass es die ärmeren Länder sind, welche die meisten Menschen aufnehmen: 76 Prozent aller Geflüchteten. 20 Prozent finden sogar Zuflucht in den am wenigsten entwickelten Ländern.

Zum Positiven, das der UNHCR berichten kann, gehört, dass 2022 für mehr Menschen ein "Resettlement" gelang: die dauerhafte Ansiedlung von jenen Geflüchteten in einem Drittland, die weder Aussicht auf Rückkehr in ihre Heimat haben, noch Perspektiven im Aufnahmeland. Das sind keine einfachen Projekte, Drittstaaten müssen mühsam gesucht werden. 114 300 Menschen bekamen so bessere Zukunftsaussichten - doppelt so viele wie im Vorjahr. Ein schöner Erfolg, der viele Leidenswege beendet. Angesichts der anderen großen Zahlen des Fluchtgeschehens verblasst er jedoch.