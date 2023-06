In einigen Punkten konnte sich Faeser offenbar durchsetzen - aber nicht in allen.

Von Josef Kelnberger, Luxemburg

Vor einigen Wochen noch schien sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Deutschland als Vorkämpferin für härtere Asylregeln in Europa zu präsentieren. In der Endphase der Verhandlungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten muss die SPD-Politikerin jedoch im Namen der Ampelkoalition um humanitäre Standards kämpfen. Beim Treffen der für Migration zuständigen Ministerinnen und Minister am Donnerstag in Luxemburg hatte sie einen schweren Stand. Am frühen Donnerstagabend gefährdeten die deutschen Positionen sogar eine Einigung über die Gesetzentwürfe.

Faeser beharrte darauf, Familien mit Kindern sollten von den vorgesehenen Asyl-Schnellverfahren an den Außengrenzen der EU ebenso ausgenommen werden wie unbegleitete Minderjährige bis zum Alter von 18 Jahren. Denn eine Unterbringung in den dafür vorgesehenen Lagern unter haftähnlichen Bedingungen sei ihnen nicht zuzumuten. Beide Regeln würden zum Missbrauch einladen, lautete das Argument vieler ihrer Kolleginnen und Kollegen. Bei den allein reisenden Minderjährigen schien sich Faeser durchsetzen zu können, nicht jedoch bei den Familien. Die Bundesregierung wird sich wohl mit einer Protokollnotiz zufriedengeben müssen, in der das deutsche Anliegen festgehalten wird.

Ein Streitpunkt: Darf man die Menschen in einen beliebigen Staat abschieben?

Die größte Debatte entzündete sich in Luxemburg allerdings um die Abschiebung von Migranten, deren Asylantrag im Schnellverfahren in erster Instanz abgelehnt wird. Die große Mehrheit der EU-Regierungen fordert mittlerweile, diese Menschen sollten in einen beliebigen anderen Staat geschickt werden können, falls das Heimatland sie nicht zurücknimmt. Vor allem für Italien, aber auch die anderen Mittelmeerstaaten war dies ein entscheidender Punkt in den Verhandlungen. Die Bundesregierung beharrte jedoch darauf, es müsse eine wie auch immer geartete "Verbindung" zwischen dem Asylbewerber und dem Land geben, in das er abgeschoben wird. Eine simple Durchreise dürfe nicht genügen.

Ministerin Faeser stand unter den widerstreitenden Einflüssen der Berliner Koalitionspartner. Während die Grünen großen Wert auf humanitären Aspekte in den Schnellverfahren legten, forderte die FDP, Faeser dürfe die Verhandlungen nicht deswegen scheitern lassen. Am Donnerstagabend war unklar, ob es in den Verhandlungen (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet) zu einer Einigung kommen würde.

Maximal zwölf Wochen für das Verfahren, maximal zwölf Wochen für die Abschiebung

"Verantwortung" und "Solidarität" lauteten die beiden zentralen Begriffe in den Verhandlungen. Die Staaten an den Außengrenzen der EU sollen alle ankommenden Migranten in großen Asylzentren registrieren. Asylbewerber mit geringen Aussichten auf Erfolg - europaweite Anerkennungsquote von unter 20 Prozent - sollen dort festgehalten werden bis zur Entscheidung über ihren Antrag. Das Verfahren soll maximal zwölf Wochen dauern, binnen weiteren zwölf Wochen sollen abgelehnte Asylbewerber abgeschoben werden. Die anderen Staaten verpflichten sich im Gegenzug, eine bestimmte Zahl von Asylbewerbern zu übernehmen.

Bundeskanzler Scholz sagte bei seinem Besuch bei der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, er sei "zuversichtlich", dass man eine europäische Antwort finden werde auf die Herausforderung durch Flucht und Migration. Meloni forderte einen "Paradigmenwechsel".

Das System aus Verantwortung und Solidarität soll stufenweise eingeführt werden, es erstreckt sich also zunächst bei Weitem nicht auf alle in Europa ankommenden Flüchtlinge. Die zuletzt diskutierten Pläne sahen vor, die Staaten an den Außengrenzen sollten zunächst einmal 30 000 Plätze für Schnellverfahren vorhalten. Italiens Regierung argumentierte bis zuletzt, die Zahl sei zu hoch. Ebenfalls 30 000 Asylbewerber sollen pro Jahr in der EU umverteilt werden. Nach dem von der Kommission erarbeiteten Schlüssel kämen damit auf Deutschland 6000 zu. Neben Deutschland und Frankreich werden sich allerdings nicht viele andere Staaten an der Umverteilung beteiligen. Sie können sich mit einer bestimmten Geldsumme pro Asylbewerber freikaufen. Zuletzt war die Rede von 22 000 Euro.

Bevor neue Gesetze kommen, muss auch noch das Europaparlament zustimmen

Mit der Reform verfolgen die EU-Staaten zwei wesentliche Ziele. Zum einen soll die "Sekundärmigration" in Europa eingedämmt werden, die entsteht, weil sich Staaten wie Italien und Griechenland überfordert fühlen und Migranten weiterschicken, statt sie zu registrieren, wie es die in der EU geltenden Regeln eigentlich vorsehen. Zum anderen soll die Zahl der in Europa ankommenden Migranten generell gesenkt werden. Für eine Einigung ist eine qualifizierte Mehrheit nötig, das heißt, für die Reform müssten 55 Prozent der Mitgliedstaaten stimmen, die 65 Prozent der EU-Einwohner vertreten.

Was die Ministerinnen und Minister beschließen, wird nicht automatisch Gesetz. Vielmehr wäre das am Donnerstag diskutierte Papier nur die Grundlage für die Verhandlungen mit dem Europaparlament, das sich bereits im März auf eine Position zu den vorliegenden Gesetzestexten verständigt hat. Die beiden EU-Institutionen haben sich im Herbst vergangenen Jahres verabredet, vor der Europawahl im nächsten Jahr zu einer Asylreform zu kommen.