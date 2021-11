Nach dem Messerangriff in einem ICE wurde auf dem Bahnhof Seubersdorf in Bayern als mutmaßlicher Täter ein offenbar psychisch kranker Flüchtling festgenommen.

Von Jan Bielicki und Nina von Hardenberg, München

Die Gemeinschaftsunterkunft in der Lotte-Branz-Straße in München ist ein unruhiger Ort. Wer immer als Flüchtling in Oberbayern untergebracht wird, macht zunächst für zwei Wochen in dem graubraunen Mehrgeschossbau Station. In den Vier- bis Zwölfbettzimmern packen die Menschen ständig ein und aus, beim Essen sieht man jeden Tag andere Gesichter. Drei Mitarbeiter des Projekts Refugio schauen da sehr genau hin, wenn sich einer der Neuankömmlinge die ersten Tage im Stockbett verkriecht, sehr reizbar ist oder wie getrieben den Gang auf und ab läuft. Sie setzen sich neben die Stillen, suchen Kontakt zu jenen, die die Mitbewohner nachts weinen hören.