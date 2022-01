"Wir sind nicht mehr in der Opposition", ist die Kernbotschaft der Liberalen bei ihrem Traditionstermin in Stuttgart. Das Projekt Ampel hat jedenfalls kompliziert begonnen für Christian Lindners Partei: Pandemie, Impfpflicht, Freiheitseinschränkungen, Schuldenhaushalte.

Von Henrike Roßbach, Stuttgart

Kalt, sonnig und menschenleer ist es an diesem Dreikönigsmorgen in Stuttgart, und ziemlich menschenleer wird es gleich auch in der Oper sein, wo die FDP ihren traditionellen Jahresauftakt abhalten will. Ohne Publikum, schon wieder, nur ein bisschen Presse, drei Redner, dazu ein leerer, goldener Saal. Die erste Dreikönigskundgebung seit die FDP wieder Regierungspartei ist - es ist die zweite unter Pandemiebedingungen.