15. Oktober 2018, 19:17 Uhr Fall Khashoggi König der Ahnungslosen

Der saudische König Salman will nichts über den Verbleib des Journalisten Kashoggi wissen. Türkische Quellen geben an, er sei in der saudischen Botschaft in Istanbul getötet worden.

US-Außenminister Mike Pompeo reist auf Geheiß von Präsident Trump zu einem sofortigen Treffen mit dem saudischen König Salman.

Dort will Pompeo Aufklärung darüber fordern, was mit dem Washington-Post -Kolumnisten Jamal Khashoggi geschehen ist, der am 2. Oktober in der saudischen Botschaft in Istanbul verschwand.

-Kolumnisten Jamal Khashoggi geschehen ist, der am 2. Oktober in der saudischen Botschaft in Istanbul verschwand. Der Fall hat auch Auswirkungen auf Deutschland: Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung sind die Vorbereitungen für eine Reise von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nach Riad vorerst unterbrochen.



Von Paul-Anton Krüger und Daniel Brössler

Im Fall des verschwundenen saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi schickt US-Präsident Donald Trump Außenminister Mike Pompeo zu einem sofortigen Treffen mit König Salman, wie er per Twitter am Montag ankündigte. Pompeo sollte laut dem Außenministerium noch am Montag reisen.

Trump teilte mit, er habe mit dem König gesprochen, der jedes Wissen abstreite, was Khashoggi zugestoßen ist. Laut Trump könnten Killer für dessen Verschwinden verantwortlich sein, die auf eigene Faust gehandelt hätten - so interpretierte er Äußerungen des Königs in dem 20-minütigen Telefonat. König Salman ordnete eine interne Untersuchung durch den Generalstaatsanwalt an.

Türkische Behörden machen "höchste Ränge des Königshofs" verantwortlich

Die Türkei hatte Washington mitgeteilt, sie besitze Ton- und Videoaufnahmen, die belegten, dass der Kolumnist der Washington Post im Generalkonsulat Saudi-Arabiens in Istanbul verhört, gefoltert und getötet worden sei - laut türkischen Behörden von einem Team saudischer Agenten, die am Tag des Verschwindens von Riad nach Istanbul geflogen waren. Sie machten überdies "höchste Ränge des Königshofes" verantwortlich, eine Umschreibung für Kronprinz Mohammed bin Salman.

Sollten die türkischen und die saudischen Behörden mit den USA zur Schlussfolgerung gelangen, dass zwar saudische Staatsangehörige in das Verschwinden Khashoggis verwickelt sind, dies aber ohne Wissen des Königshauses, könnte dies ein Versuch sein, den Schaden für die politischen Beziehungen zu Riad zu begrenzen.

Trump hatte zunächst versucht, sich aus dem Fall herauszuhalten und lehnt es ab, Waffenlieferungen an Riad zu stoppen. Der innenpolitische Druck aus beiden Parteien im Kongress war jüngst aber immer weiter gestiegen. Am Sonntag drohte Trump mit "schweren Konsequenzen", sollte sich der Verdacht erhärten, dass Khashoggi im Konsulat umgebracht wurde.

Am späten Montagnachmittag begannen offenbar türkische Polizisten und Ermittler das saudische Konsulat in Istanbul zu inspizieren. Unklar war, ob Kriminaltechniker dabei waren. In tagelangen Verhandlungen hatten sich die Türkei und die Saudis geeinigt, dass eine gemeinsame Delegation das Gebäude durchsuchen darf. Der Kronprinz hatte dies angeboten. Auf Wunsch Saudi-Arabiens hatte die Türkei in gemeinsame Ermittlungen eingewilligt. König Salman telefonierte am Sonntag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, um die Krise zwischen den sunnitischen Führungsmächten zu entschärfen.

Am Wochenende noch hatte die amtliche Nachrichtenagentur SPA eine scharfe Erklärung verbreitet, in der sie "jede Drohungen" zurückwies. Auf jede Aktion folge eine stärkere Aktion, heißt es, verbunden mit dem unverhohlenen Hinweis auf die "einflussreiche und lebenswichtige Rolle in der Weltwirtschaft", die Saudi-Arabien als größter Ölexporteur einnimmt.

Offiziell bestreitet Saudi-Arabien, mit Khashoggis Verschwinden zu tun zu haben. Unterbrochen sind nach Informationen der Süddeutschen Zeitung vorerst Vorbereitungen für eine Reise von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD)

nach Riad. Der ursprünglich für Ende Oktober anvisierte Besuch sollte Teil einer diplomatischen Wiederannäherung sein, die Maas Ende September mit dem saudischen Außenminister Adel al-Jubeir während der UN-Generalversammlung in New York vereinbart hatte. Maas hatte "Missverständnisse" in den Beziehungen bedauert und war damit Wünschen nach einer Entschuldigung entgegenkommen. Riad war empört gewesen darüber, dass der damalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel Saudi-Arabien 2017 "außenpolitisches Abenteurertum" vorgeworfen hatte. Der deshalb zurückbeorderte saudische Botschafter ist inzwischen nach Berlin zurückgekehrt.

Die von Maas betriebene Verbesserung der Beziehungen, die seine SPD-Fraktion kritisch sieht, ist durch den Fall Khashoggi erheblich gebremst. "Wir nehmen diesen Vorfall überaus ernst. Es bedarf glaubhafter Ermittlungen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und gegebenenfalls jene zu identifizieren, die für das Verschwinden von Jamal Khashoggi verantwortlich sind, sowie zu gewährleisten, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden", heißt es in einer Erklärung, die Maas am Wochenende mit den Außenministern Frankreichs und Großbritanniens veröffentlichte.

Von möglichen Sanktionen gegen Riad will die Bundesregierung vorerst nichts wissen. Es gehe zunächst darum, "Aufklärung ernsthaft zu betreiben", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.