Wenn staatliche Behörden Fingerabdrücke nehmen, dann dachte man bisher zuerst an Verdacht und Verbrechen. Doch als die EU vor ein paar Jahren eine allgemeine Fingerabdruckpflicht für Personalausweise einführte, wurde dies als Dienst an der Sicherheit gerechtfertigt. Etwa 370 Millionen EU-Bürger sind von der Pflicht betroffen, die vor allem helfen soll, ihre Ausweise fälschungssicher zu machen. Nach einer Klage aus Deutschland hat an diesem Donnerstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) geurteilt, dass eine solche Pflicht im Prinzip gerechtfertigt ist, bisher allerdings auf die falsche Rechtsgrundlage gestützt wurde. Der Europäische Rat hat bis Ende 2026 Zeit, um dies zu korrigieren.