30. August 2018, 18:48 Uhr Europa Rom will neue Verteilung

Anrainerstaaten sollen ihre Häfen für Bootsflüchtlinge öffnen, fordert Italien. Der Streit müsse endlich aufhören, sagte hingegen Ursula von der Leyen.

Von Thomas Kirchner, Brüssel

Die italienische Regierung hat am Donnerstag ihre Bemühungen fortgesetzt, eine automatische Verteilung der im Mittelmeer geretteten Migranten zu erzwingen. Bei einem informellen Treffen der EU-Verteidigungs- und Außenminister in Wien forderte sie neue Einsatzregeln für die EU-Marinemission "Sophia". Demnach sollen neben Italien künftig auch die Mittelmeeranrainer Frankreich, Spanien, Malta und Griechenland ihre Häfen für die "Sophia"-Schiffe öffnen, wenn sie Flüchtlinge an Bord haben. Bisher landen diese Schiffe immer in Italien. Das will die neue populistische Regierung in Rom nicht länger akzeptieren.

Italiens Verteidigungsministerin Elisabetta Trenta stieß mit ihrer Forderung nach eigenen Angaben auf ein geteiltes Echo. "Es gab offene, aber auch verschlossene Türen", sagte sie. Rom hatte im Juli mit der Schließung seiner Häfen für die Schiffe der EU-Mission gedroht. Der Streit müsse aufhören, forderte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Das eigentliche Problem sei das Dublin-Abkommen zum Umgang mit Asylbewerbern in der EU. Es sieht vor, dass Flüchtlinge ihren Asylantrag in dem EU-Land stellen müssen, in dem sie als Erstes europäischen Boden betreten. Diese Frage stehe ganz oben auf der Agenda der Staats- und Regierungschefs, sagte von der Leyen. "Und deshalb erwarte ich, dass diese Frage im Herbst geklärt werden wird."

"Sophia" ist seit Juni 2015 mit Schiffen, Flugzeugen und Hubschraubern im Mittelmeer zwischen Italien und Libyen im Einsatz. Hauptaufgabe ist das Vorgehen gegen Schlepperbanden. Es wurden aber auch rund 50 000 Flüchtlinge aus Seenot gerettet und nach Italien gebracht.