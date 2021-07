Esther Bejarano in ihrer Wohnung in Hamburg während eines SZ-Interviews im Jahre 2015.

In Auschwitz musste sie vor Häftlingen musizieren, die anschließend vergast wurden. Das Erleben des Holocaust trieb Esther Bejarano bis zuletzt dazu an, ihre Stimme gegen Menschenfeinde zu erheben. Nun ist sie mit 96 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Von Oliver Das Gupta

Manchmal, wenn Esther Bejarano in Eile war, sagte sie Anrufern, dass man ihr eine E-Mail schicken sollte. "kruemel1924", so beginnt ihre Adresse. 1924 steht für das Jahr, in dem Bejarano geboren wurde. Nun, 96 Jahre später, ist sie in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben.