Nach dem Feuer vor der Neuen Synagoge in Erfurt haben führende Landespolitiker eine Ausweisung der Tatverdächtigen gefordert. Die Polizei hatte in der Nacht zum Sonntag zwei Männer aus Libyen vorübergehend festgenommen, die Papierzettel mit Solidaritätsbekundungen auf der Treppe vor der Synagoge angezündet haben sollen. Körperlich verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, an den Treppenstufen der Synagoge entstanden leichte Verrußungen.