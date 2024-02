El Salvador:Bukele erklärt sich frühzeitig selbst zum Sieger der Präsidentschaftswahl

Tatsächlich gilt Bukele, der bei einem großen Teil der Wählerschaft für sein hartes Durchgreifen gegen Bandenkriminalität beliebt ist, allerdings als Favorit bei den Wahlen. Das dürfte Beobachtern zufolge viele Wahlberechtigte darüber hinwegsehen lassen, dass der 42-Jährige das kleine zentralamerikanische Land mit immer härterer Hand regiert. So gewährte Bukele der Polizei 2022 Sonderbefugnisse und schränkte bestimmte Rechte von Verdächtigen ein. Die Sicherheitskräfte haben der Regierung zufolge so fast 75 000 mutmaßliche Bandenmitglieder ohne Anklage verhaftet. Die Mordrate sank daraufhin drastisch. Menschenrechtsgruppen sehen indes die Demokratie in El Salvador in Gefahr.

Bukele, der frühere Bürgermeister der Hauptstadt San Salvador, kam 2019 an die Macht. Er ist den Wählern noch das Versprechen schuldig, die Wirtschaft in Gang zu bringen. Mehr als ein Viertel der rund 6,3 Millionen Salvadorianer lebt nach wie vor in Armut. Eigentlich untersagt die Verfassung El Salvadors die direkte Wiederwahl des Präsidenten. Regierungstreue Verfassungsrichter ließen aber Bukeles Kandidatur für eine zweite, fünfjährige Amtszeit zu. Um das Verbot zu umgehen, ließ sich der Staatschef am 1. Dezember für sechs Monate beurlauben - bis zum Tag der geplanten Amtseinführung am 1. Juni. Eine loyale Beamtin übernahm währenddessen formell das politische Tagesgeschäft, Bukeles Einfluss blieb dadurch faktisch jedoch unbeschnitten.

Bukeles Kritiker haben die Befürchtung geäußert, dass er eine lebenslange Herrschaft anstreben könnte. Umfragen zufolge kann Bukele auf die Unterstützung von rund 80 Prozent der Bevölkerung zählen. Bei der Wahl am Sonntag treten fünf Kandidaten gegen ihn an - darunter Politiker der früheren Links-Guerilla FMLN und des rechtsgerichteten Bündnisses Arena. In Wählerbefragungen kamen die Kandidaten von FMLN und Arena jeweils auf weniger als zehn Prozent. Bukele spielt Sorgen um die Demokratie herunter. Der in den sozialen Medien besonders streitbar auftretende Politiker bezeichnete sich in seinem Profil auf der Plattform X selbst zeitweise als "Coolster Diktator der Welt".

Am Sonntag waren rund 6,2 Millionen Wahlberechtigte - darunter 741 000 Salvadorianer im Ausland - aufgerufen, neben dem Präsidenten auch die 60 Abgeordneten des Parlaments neu zu wählen.