Mike Pence in seinem Versteck während des Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021. Die Randalierer verpassten ihn nur um wenige Meter.

Von Fabian Fellmann, Washington

Welche Erkenntnis hat die jüngste Anhörung zum Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 gebracht? Eine Schlagzeile bringt aus den US-Medien bringt eine besonders aufschlussreiche Anekdote auf den Punkt: "Trump-Anwalt wollte sich nach Putsch begnadigen lassen". Der Anwalt, das ist John Eastman, ein ebenso umtriebiger wie skrupelloser Rechtsprofessor. Er hatte Donald Trump die Blaupause für einen Verbleib an der Macht geschrieben. Als jedoch der Plan scheiterte, die Bestätigung von Joe Bidens am 6. Januar zu stoppen, versuchte sich Eastman abzusichern. Er bat Trumps Anwalt Rudy Giuliani, ihn auf die Liste für die Begnadigungen zu setzen, die der Präsident traditionell am Ende seiner Amtszeit ausspricht. Die Anekdote ist ein Hinweis darauf, dass Eastman bestens wusste, dass seine Ratschläge an den Präsidenten nicht rechtens waren.

Dieses Wissen um das Unrecht war das zentrale Thema der öffentlichen Anhörung vom Donnerstag, der dritten einer ganze Reihe, die den Abschluss der Arbeit des Untersuchungsausschusses des Repräsentantenhauses bilden. Wusste Donald Trump, dass er Gesetzesbrüche verlangte? Etwa, als er Vizepräsident Mike Pence aufforderte, Bidens Wahl im Senat nicht zu bestätigen? Wussten auch seine Einflüsterer Rudy Giuliani und John Eastman, dass das Vorgehen widerrechtlich war?

Die Antwort kann nun eigentlich nur lauten: Ja, Trump, Giuliani und Eastman unternahmen am 6. Januar einen gezielten Putschversuch. Und sie rechtfertigten ihn mit scheinjuristischen Argumenten und der Lüge einer gefälschten Wahl, von der alle wussten, dass sie an den Haaren herbeigezogen war. Das belegte das Komitee am Donnerstag mit den Aussagen von Zeugen. Eng involviert war etwa Greg Jacob, juristischer Berater von Vizepräsident Mike Pence. Er schilderte, wie Pence von Trump und Eastman unter Druck gesetzt wurde, die Auszählung der Wahlstimmen im Senat zu stoppen. Der damalige Vizepräsident sollte nach Willen von Trump die Resultate aus mehreren Staaten mit Mehrheiten für Biden anzweifeln - und Trump zum Sieger erklären.

Diese Argumentation war und ist rechtlich nicht haltbar, wie Jacob nun bekräftigte. Das habe er Eastman deutlich gesagt. Eastman selbst habe vor dem 6. Januar in einer Diskussion sogar eingeräumt, dass seine Sichtweise vom Obersten Gericht niemals gebilligt würde - nur um am Tag danach weiterzuplappern wie zuvor.

Trump musste also wissen, was er tat - auch als er den Mob Richtung Kapitol schickte, wie der Ausschuss argumentiert. Trump schaute am Fernseher zu, wie seine aufgebrachten Fans vor dem Parlament "Hängt Mike Pence" skandierten. Als die Randalierer kurz nach 14 Uhr in das Gebäude einbrachen, drängten Trumps Berater und seine Tochter Ivanka den Präsidenten, wenigstens einen beruhigenden Tweet abzusetzen. Trump hingegen setzte einen drauf: Mike Pence habe der Mut gefehlt, schrieb er auf Twitter. Etwa zur selben Zeit wurde ebendieser Pence durch die Gänge des Kapitols in einen sicheren Raum geleitet. Dabei verpasste ihn der hinter einer Ecke lauernde Mob nur um wenige Meter, wie eine Rekonstruktion des Ausschusses zeigte.

Detailansicht öffnen Die Vizepräsident muss sich in Sicherheit bringen - und Trump heizt mit einem Tweet die Stimmung an. (Foto: AP/AP)

Vizepräsident Mike Pence wurde nun während des Anhörung in den Himmel gelobt als aufrechter Republikaner, der nur der Verfassung und seinem Gewissen verpflichtet sei. Als Pence im Amt war und eine christlich-rechtskonservative Politik betrieb, klangen die Demokraten noch ganz anders. Der plötzliche Zuspruch ist daher auch als Versuch zu verstehen, Trumps Gegner unter den Republikanern zu unterstützen.

In diese Richtung zielt auch das Bemühen, die Netzwerke der Trump-Unterstützung stärker als bisher offenzulegen. Demnächst soll etwa Ginni Thomas vorgeladen werden, wie am Donnerstag bekannt wurde. Die Ehefrau des konservativen Bundesrichters Clarence Thomas war offenbar enger in die Putschpläne involviert als bisher bekannt - unter anderem tauschte sie sich mehrmals mit Anwalt John Eastman aus.

Worum es bei der Arbeit des Untersuchungsausschusses am Ende geht, machte der frühere Bundesrichter J. Michael Luttig in seiner Aussage deutlich: "Donald Trump und seine Verbündeten und Unterstützer sind eine akute Gefahr für die amerikanische Demokratie." Sie alle hätten gelobt, die nächste Wahl 2024 auf dieselbe Weise zu stören, falls der Kandidat aus dem Trump-Lager nicht gewinnen sollte. In der Tat wollen sich die Anhänger des früheren Präsidenten in allerlei Wahlgremien wählen lassen, um die nächste Auszählung im Herbst 2024 unter ihre Kontrolle zu bringen.

Die unmittelbare Antwort des Ausschusses auf diese düstere Aussicht ist jedoch mager: Das Untersuchungsgremium will dem Kongress empfehlen, das Gesetz zur Wahl des Präsidenten zu überarbeiten. Das ist vor 2024 allerdings kaum mehr realistisch, vor allem dann nicht, wenn die Republikaner bei den Zwischenwahlen im Herbst eine Mehrheit erhalten sollten.