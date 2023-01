Von Christian Wernicke, Aachen

Wieder muss er ran, zum zweiten Mal schon. Vor vier Jahren war's der "Hambi", der Großeinsatz der Polizei im Hambacher Forst. Und nun Lützerath - der totgeweihte Weiler an der Abbruchkante des Tagesbaus, wo von nächster Woche an Hunderte Klimaaktivisten trotzig beweisen wollen: "Lützi lebt!"

Man sieht es dem Herrn Polizeipräsidenten an: Vorfreude auf das, was da auf ihn und auf Tausende Polizisten zukommt, verspürt er nicht. "Ich wünschte, diese Räumung hätte sich vermeiden lassen", murmelt Dirk Weinspach schmallippig. Der 63-jährige Mann faltet seine schlanken Hände auf dem Resopaltisch, mit leerem Blick schaut er durchs Fenster auf den grauen Himmel über Aachen. Dann schiebt er nach: "Aber sie ist - nach allem, was ich weiß - leider unvermeidlich."

Dienst ist Dienst, das sieht er nüchtern. Als Polizeipräsident von Aachen, so sagt Weinspach, sei er "Fachbeamter, kein Politiker". Und eben oberster Ordnungshüter fürs Rheinische Braunkohle-Revier. Dass er privat ein grünes Parteibuch besitzt, dürfe da keine Rolle spielen.

Das hat er neulich auch den beiden klimabewegten Besuchern erklärt, die ihn - per Offenem Brief, unterschrieben von 32 000 Menschen - zum zivilen Ungehorsam auffordern wollten. Und zur Verweigerung der Räumung. "Abstrus" nennt der Polizeichef solche Ideen. Wo bitteschön solle das denn hinführen, "wenn jeder Polizist nach eigenem Gusto entscheidet, ob er Gesetze und Vorschriften durchsetzt"? Die Antwort gibt Weinspach selbst, laut und empört: "Das wäre der Beginn völliger Willkürherrschaft!"

Weinspach hat seinen Weg hinter sich, vom Aktivisten zum Polizisten

Ausgerechnet dieser Weinspach also, ein ergrauter Grüner im blauem Dienstanzug, muss Lützerath räumen. Ein Bürger in Uniform. Einer, der selbst oft aneckte und gern protestierte: Als Schülersprecher prangerte er an, dass einige Lehrer an seinem katholischen Gymnasium in Bonn-Beuel vor 45 Jahren noch die Prügelstrafe exerzierten. Kurz vorm Abitur erhielt Weinspach sogar Hausverbot, weil er in der Schülerzeitung publik gemacht hatte, wie sehr die Doktorarbeit des Herrn Direktors "durchsetzt war mit Ideologieelementen der Nazis und kriegsverherrlichendem Gedankengut". Eine Folge dieser Erfahrung ist, dass er später Jura studierte, die Herrschaftswissenschaft: "Ich wollte mich wehren können, mit eigenem Wissen und Können."

Weinspach hat seinen Weg hinter sich, vom Aktivisten zum Polizisten. Anfang der 80er-Jahre hieß das: Kriegsdienstverweigerer, Friedensdemonstrant, Gegner der Nato-Nachrüstung. Und "Atomkraft? Nein danke". Weinspach war oft dabei: "Aber ich war nie vorneweg." Die Frage nach Gewalt als Mittel des Protests beantwortet er mit heftigem Kopfschütteln: "Definitiv nein!"

Weinspach, der Polizist, sieht sich als Verfassungspatriot: "Ich verteidige die Verfassung", sagt er und lächelt, "nicht immer alle politischen Verhältnisse." Rechtsstaat, Demokratie, Menschenwürde - das dürfe "niemand gefährden, für keine Ideologie oder politische Vision". Eingetreten bei den Grünen ist er in Berlin, während eines eher ziellosen Studiums politischer Wissenschaften. "Ich bin ein Mensch, der Struktur sucht", sagt Weinspach. Jura gab ihm Halt.

Die Grünen verlangten damals, endlich auch mal einige der Ihren an die Spitze eines Polizeipräsidiums zu stellen

Vor 34 Jahren wählte der Volljurist dann Recht und Ordnung zum Beruf. Auch, weil dem dreifachen Vater eine Beamten-Laufbahn familienfreundlicher erschien als die Karriere in einer Kanzlei. Weinspach begann bei der Bezirksregierung Köln, wechselte ins Düsseldorfer Innenministerium, später zum NRW-Verfassungsschutz (VS). Seit 2014 ist Weinspach nun Chef von Deutschlands westlichster Polizeibehörde.

Ob er diesen Job auch ohne Parteibuch bekommen hätte? "Puh, schwierige Frage", erwidert Weinspach, "ich war ja jahrelang eher eine Karteileiche." Aber einige grüne Landespolitiker kannten ihn eben doch: Weinspach war damals, nachdem 2011 der rechtsterroristische NSU aufgeflogen war, im Verfassungsschutz Experte für alle Formen des Rechtsextremismus. Und die Grünen verlangten von ihrem damals roten Koalitionspartner SPD, nun endlich auch mal einige der Ihren an die Spitze eines Polizeipräsidiums zu stellen.

Macht ein Grüner anders Polizei? Weinspach winkt erst hastig ab: "Nein, überwiegend nein." Aber dann schiebt er doch nach, wie er bisweilen versuche, "andere Akzente zu setzen". Weinspach zeigt auf eine graue Schautafel in der Ecke, wie sie in vielen Polizeibehörden des Landes NRW herumstehen: "Bürgerorientiert - professionell - rechtsstaatlich" steht da. Diese Trias nehme er ernst, auch und gerade mit Blick auf Lützerath: "Das sind keine hohlen Begriffe", doziert der Behördenchef, "wir wollen eine transparente Polizei sein, wir setzen auf Deeskalation und Kommunikation." Dann folgt ein Satz, der wie eine Phrase aus einem Lehrfilm für Führungskräfte klingt: "Das Wort ist unser Einsatzmittel der ersten Wahl." Ein Sprecher Weinspachs wird später Stein und Bein schwören, diese Sentenz sei "original vom Chef".

Also netter räumen? Viele Besetzer in Lützerath und manche Skeptiker im Innenministerium in Düsseldorf halten für unmöglich, was Weinspach anstrebt: "eine friedliche Räumung" ohne Verletzte, "so sicher und gefährdungsfrei wie möglich". Die Polizei, so verspricht er, werde den Aktivisten während des wochenlangen Einsatzes immer wieder "einen Rückzug auch ohne Identitätsfeststellung" anbieten - "wenn es nicht zu Straftaten gekommen ist".

Versuchen wollte Weinspach das schon einmal: 2018, im Hambacher Forst. Mehrmals nahm der Polizeipräsident seinerzeit sogar an "Waldspaziergängen" von Braunkohlegegnern im "Hambi" teil. Aber am Ende blieb er ein einsamer, fast machtloser Mann. Militante Aktivisten hoben für "den grünen Bullen" hasserfüllt ein Grab aus, daneben stand ein Kreuz: "Rest in Peace Dirk". Derweil, so erzählt eine grüne Insiderin, habe das CDU-geführte Innenministerium damals "den gesamten Einsatz mit einem ganz langen Schraubenzieher aus Düsseldorf ferngesteuert". Die damalige schwarz-gelbe Regierung traute dem grünen Polizeichef nicht - und konstruierte mangelnden Brandschutz in Baumhäusern als Vorwand, um den Wald zu räumen. Und die Aachener Zeitung zitierte Weinspach mit dem knappen Satz: "Dies ist nicht mein Einsatz."

"Eine im Ergebnis sinnlose Räumung wie in Hambach - das dürfen wir nicht wiederholen"

Das Zitat mag Weinspach heute nicht mehr lang kommentieren. Nur so viel: "Für mich war 2018 eine sehr problematische Erfahrung", formuliert er zaudernd, "meine Handlungsspielräume waren sehr begrenzt." Weinspach will nicht alte Schlachten nachspielen - sondern eine neue vermeiden. Und vor allem ein Fiasko wie im Herbst 2018 verhindern: Wenige Tage nach dem größten Polizeieinsatz der NRW-Geschichte verbot das Oberverwaltungsgericht Münster die Rodung des Waldes. Der "Hambi" war gerettet.

Nun, vier Jahre und drei Monate danach, sagt Weinspach: "Eine im Ergebnis sinnlose Räumung wie in Hambach - das dürfen wir nicht wiederholen." Mitte nächster Woche dürfte der Einsatz beginnen, nach zwei Monaten Vorbereitung. Wie es ausgeht, weiß niemand. Nicht der Aachener Polizeichef. Und auch nicht der grüne Bürger, dessen Partei inzwischen mitregiert in Berlin und Düsseldorf. Und deren Minister nun Lützeraths Räumung verlangen.