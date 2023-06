Von Ulrike Nimz, Schwerin, Parchim, Nahe

Wer etwas über Leidensfähigkeit in der Kommunalpolitik erfahren will, der fährt an einem sonnigen Samstag nach Schwerin, natürlich mit der Bahn, natürlich mit Verspätung. Der widersteht der Versuchung, in der "Kids Fun World" einzuchecken, einem Freizeitpark mit Hüpfburg und Riesenrutsche in Sichtweite des Schweriner Schlosses, wo der Landtag ist. Der betritt dort Raum 357, wo sich schwitzende Menschen über Laptops beugen, während langsam der Sauerstoff knapp wird. Die nächste Novelle der Kommunalverfassung steht an. Mecklenburg-Vorpommerns Grüne sind an diesem Wochenende in die Landeshauptstadt gekommen, um zu besprechen, welche der 176 Paragrafen ein Update vertragen, um der Fraktion vom Alltag auf dem platten Land zu berichten, wo sie Mühe haben, die Ausschüsse zu besetzen, und Sorge, dass zur Einwohnerfragestunde wieder nur die kommen, die grundsätzlich alles scheiße finden.

"Kommunalis" nennen sie sich, das klingt ja nicht umsonst nach einem kleinen, vertrauten Kreis. Um die 1260 Mitglieder haben die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern, die Hälfte lebt in den größeren Städten wie Rostock, Neubrandenburg, Stralsund, ein Viertel in den Speckgürteln drumherum. Der Rest wohnt dort, wo vielleicht noch die Bäume grün sind, aber das war's dann auch.

Ländlicher Raum, wie das schon klingt, nach politischer Todeszone

Wenn auf Parteitagen vom "ländlichen Raum" die Rede ist, dann klingt das oft nach politischer Todeszone. Als könnten Berufspolitiker nur in Wahlkampfzeiten und mit spezieller Ausrüstung dorthin. Im Osten ist das meist ein Rucksack voller Versprechen und Verständnis, nur bewahrt auch das nicht vor dem Absturz. Keiner weiß das besser als die Grünen, die bei Wahlen im Osten nur etwa halb so gute Ergebnisse erzielen wie im Westen. Von den 16 Wahlkreisen, die die Partei bei der Bundestagswahl direkt gewann, liegen 15 in Großstädten, nur im beschaulichen Flensburg-Schleswig siegte Robert Habeck.

Woher also kommt diese Ost-Land-Schwäche der Grünen? Das fragt man am besten Ulrike Seemann-Katz. Sie ist Fraktionsvorsitzende im Kreistag von Ludwigslust-Parchim, eine Frau mit starken Schultern und einem Lachen aus dem Bauch. Seit 30 Jahren ist sie Parteimitglied, war Landesgeschäftsführerin und Spitzenkandidatin. Mit ihren 67 Jahren könnte sie jetzt auf ihrem E-Scooter durch Italien brettern, stattdessen sitzt sie hier im Schweriner Schloss und kritisiert, dass die Tagesordnungspunkte auf den Kreistagseinladungen oft nur kryptische Beschlussnummern sind. "Da versteht doch kein Mensch, worum's geht!"

Detailansicht öffnen "Es gibt Menschen, die versuchen, den ländlichen Raum zu verstehen. Und dann gibt es die, die da leben": Ulrike Seemann-Katz vor ihrem Haus in Crivitz, Mecklenburg-Vorpommern. (Foto: Ulrike Nimz)

Ulrike Seemann-Katz ist in Lübeck aufgewachsen, eine Pfarrerstochter und "überall zu Hause", wie sie sagt. 1991 zieht sie aus München nach Crivitz, tauscht ein Reihenhaus in Trudering gegen einen ehemaligen Bullenstall. Im Auftrag von Greenpeace soll die Pädagogin die östlichen Bürgerinitiativen vernetzen, zwei Jahre später tritt sie den Grünen bei. Die Neunziger sind eine bewegte Zeit für die Partei, sie kämpfen gegen den Ausbau der A20, das Kohlekraftwerk in Rostock, das Kernkraftwerk in Lubmin. "Wir waren so sehr damit beschäftigt, dagegen zu sein, wir kamen gar nicht ins konstruktive Arbeiten", sagt Seemann-Katz.

Das Bündnis 90 sei damals zuallererst ein Zusammenschluss von Naturschützern gewesen, von Friedensbewegten und Bürgerrechtlern. Sie, die Zugezogene, habe mit anpacken wollen in diesem noch jungen Land. Aber die Mehrheit der Menschen wollte nicht kämpfen oder verzichten, sondern Marlboro, den Golf GTI und einen Videorecorder. Auf die Euphorie folgten Massenarbeitslosigkeit und national befreite Zonen. Natürlich schwant auch den Menschen im Nordosten, dass sich etwas ändern muss, weil die Wiesen schon im Juni verdorrt sind, weil das Moor brennt und das Meer voller Quallen ist. Aber bitte nicht schon wieder wir, nicht schon wieder hier. Die Politik soll sich kümmern, die Politik soll sich raushalten. Dieses paradoxe Denken begegne ihr hier noch immer, sagt Seemann-Katz. Wie soll man es da richtig machen?

Was nützt das 49-Euro-Ticket, wenn weit und breit kein Bus fährt?

Seit der Wiedervereinigung haben fast vier Millionen meist junge, gut ausgebildete Menschen den Osten verlassen. Sind den Jobs hinterhergezogen oder in die nächstgelegene Großstadt. Bis heute fehlen sie den Grünen auf den Listen und am Wahltag. Das leere Land ist neu aufgeteilt worden. Ludwigslust-Parchim ist jetzt der zweitgrößte Landkreis Deutschlands. Trotzdem müssen Berufsschulklassen schließen, weil nicht genug Schüler und Lehrer da sind. Wer zu Behörden will oder zur Kreistagssitzung, braucht Zeit und ein Auto. Kein Kommunali kann überall dort Präsenz zeigen, wo es nötig wäre, bei der Feuerwehr, in den Heimatvereinen, der Gewerkschaft. Und was nützt das 49-Euro-Ticket, wenn nicht mal ein Bus fährt? Auf ihrem Landesparteitag in Grimmen haben die Grünen "die Rückkehr des Staates" aufs Land gefordert, mehr Digitalisierung und Mitsprache für die Bürger. Dafür müssten sie aber erst mal am Drücker sein.

Ulrike Seemann-Katz zieht jetzt noch mit den anderen in die Schweriner Fußgängerzone, wo der Oberbürgermeisterwahlkampf zu Ende geht. Ein letztes Mal Flyer verteilen für die grüne Kandidatin. Große Chancen rechnen sie sich nicht aus, jetzt, wo jeder zweite Passant über den "Heizhammer" flucht, über den Flüssiggasterminal, den die Bundesregierung auf Rügen plant. "Wir sind jetzt alle Robert Habeck", sagt einer aus dem örtlichen Kreisverband. Er meint das nicht solidarisch, sondern: Man beschimpft uns für das, was die in Berlin verzapfen. Die grüne OB-Kandidatin wird am Ende 2,8 Prozent erreichen und der AfD-Mann die Stichwahl - zum ersten Mal überhaupt in einer Landeshauptstadt.

"Daran gewöhnt man sich nie", sagt Seemann-Katz ein paar Tage später, im Kreistag von Parchim findet eine kommunale Gesundheitskonferenz statt. Es geht um regionales "Klima-Food", das "Blaue Mobil" wird vorgestellt. Ein Kleinbus, der zu suchtgefährdeten Menschen aufs Land fährt. Normalerweise liefern sie sich hier im neu gebauten Parlamentsgebäude Wortgefechte, nicht nur die AfD sitzt im Kreistag, sondern auch die rechtsextreme Fraktion "Heimat und Identität". Als Sprecherin des Flüchtlingsrates ist Seemann-Katz Attacken ausgesetzt, nicht nur hier, sondern auch auf der Straße, wo ihr schon mal hinterhergezischt wird: "Wir wissen, wo du wohnst." Ihr Briefkasten in Crivitz ist voller Aufkleber: Schwerter zu Pflugscharen, ein durchgestrichenes Hakenkreuz. Jeder soll wissen, mit wem er es zu tun hat.

Seemann-Katz hat den offenen Brief gegen den Asylkurs der Ampel unterschrieben

Ihre Mutter stammt aus einer jüdischen Familie. Ihr Großvater hat in einem Zwangslager in Osnabrück Waffen herstellen müssen. Sie weiß, dass ein Todesmarsch durch die Umgebung von Crivitz führte, dass jedes Idyll in Deutschland brüchig ist. Antifaschismus ist nichts, das sie sich angelesen hat, das eingetrichtert wurde wie in den Schulen der DDR. Er ist so selbstverständlich wie die Füße, auf denen sie steht. Sie hat den offenen Brief der grünen Basis gegen den Asylkurs der Ampelregierung unterschrieben, genützt hat es nichts. Im kommenden Jahr sind Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern, ob sie antrete, sei noch nicht klar. Irgendwann, sagt Seemann-Katz, sind vielleicht mal andere dran.

In Schleswig-Holstein, der alten Heimat von Ulrike Seemann-Katz, der Heimat von Robert Habeck, haben sie die Kommunalwahl gerade hinter sich gebracht, und wer den Grünen den Absturz gönnte, wurde enttäuscht. In Kiel wurde die Partei stärkste Kraft, und selbst auf dem Land sind sie vielerorts zufrieden mit den Ergebnissen. Zum Beispiel in Sülfeld, im Alsterland. Aus dem Stand haben die Grünen hier 15,5 Prozent geholt. Erik Wassermann, Kreistagsmitglied und Sprecher des Ortsverbandes, lebt seit 2015 in der kleinen Gemeinde, hat ein Haus gebaut mit Wärmepumpe und Solaranlage auf dem Dach. Wassermann arbeitet für einen großen Stromnetzbetreiber und im Kleinen "an der Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft", wie er sagt. Im Wahlkampf hat er für das Konzept einer "Dorfheizung" geworben, eine Art Energiegenossenschaft mit eigenem Wärmenetz, die den Strom billiger machen soll und unabhängig von Öl und Gas. Er hat es den Leuten im Detail vorgerechnet, bis sie verstanden haben, dass es sich lohnen kann. Politiker sollten das öfter tun, findet Erik Wassermann.

Seine vier Kinder besuchen die Kita im Ort, er campt lieber, als in den Urlaub zu fliegen, isst kein Fleisch, fährt ein Lastenrad. "Klischees leben vom Mitmachen", sagt ausgerechnet er, der Ex-Marineoffizier aus dem Osten. Jahrelang hat er im Rüstungsbereich gearbeitet, Simulationssysteme organisiert, den Krieg geübt. Wie das mit seiner Sympathie für die Grünen zusammengehe, haben die Kameraden ihn gefragt. Er sieht darin keinen Widerspruch. "Im Kern geht es um die Frage, welche Welt wir unsern Kindern hinterlassen, welche Werte wir teilen, und was wir bereit sind, dafür zu opfern."

Detailansicht öffnen Energiefachmann mit Militärhintergrund: Erik Wassermann glaubt, dass Politiker ihre Vorhaben besser erklären müssen. (Foto: Ulrike Nimz)

Erik Wassermann glaubt, dass Demokratie wehrhaft sein muss. Nicht erst seit wieder gekämpft wird in Europa, sondern seit die Glatzen ihm auf dem Schulweg auflauerten, damals in Rostock, und er zurückschlug, und zwar hart. Er ist einer dieser jungen Leute, die gegangen sind. Was rät er seinen Parteifreunden im Osten? "Durchhalten und auf Kernthemen konzentrieren", sagt Erik Wassermann. Noch so ein Dürresommer, noch so eine Flut - und niemand wählt mehr AfD? Das glaubt nicht einmal er, hier in der grünen Mitte Schleswig-Holsteins, wo Zuzug herrscht, die größten Probleme Radwege sind, die im Nichts enden, und die Bleimunition der Tontaubenschützen.

Alle zwei Wochen trifft sich der Ortsverband Alsterland zum "Grünschnack". Von den 17 Mitgliedern sind an diesem Abend drei gekommen, ein Diplomchemiker, eine Umweltberaterin und ein Bauingenieur, der in der Kirche Musicals singt. Alle paar Minuten donnert ein Traktor am "Dörphus" vorbei. In den Pausen dazwischen schreit ein Pfau. Auch die Kommunalis in Schleswig-Holstein haben Not, die Gremien zu besetzen, den Badestättenausschuss, den Schulverbandsausschuss. Aber während sie im Nordosten mit Vorurteilen kämpfen, erleben sie im Nordwesten gerade so etwas wie einen Vertrauensvorschuss.

Erik Wassermann kann sich vorstellen, irgendwann für den Landtag zu kandidieren. Einen Energiefachmann mit Militärhintergrund können die Grünen, kann Deutschland gerade gut gebrauchen. Wie hatte Ulrike Seemann-Katz gesagt? "Es gibt Menschen, die versuchen, den ländlichen Raum zu verstehen. Und dann gibt es die, die da leben." Der Bus Richtung Hamburg ist pünktlich und leer. Es scheint fast so, als wollte niemand hier weg.